Indicadores: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:

El indicador genera señales de compra y venta y emite alertas en caso de que el indicador Oscilador Estocástico cruce los niveles de sobrecompra o sobreventa.

Stochastic_Cross_Alert

Autor: Nikolay Kositsin

 

¡¡¡Muchas gracias por su trabajo !!! ¡¡¡¡Durante mucho tiempo yo estaba buscando un indicador de señal en estocástico bajo MT5 !!!!

¡¡¡GRACIAS de nuevo !!! :)

 

Me gustaría saber cómo cambiar el tamaño de la sangría de la flecha del indicador de las barras de precios?

Las flechas están demasiado cerca de las velas:

 
Me gustaría saber cómo cambiar el tamaño de la sangría de la flecha del indicador de las barras de precios?

Las flechas están demasiado cerca de las velas:

En la línea:

 Range=AvgRange/10;

¡diez a reducir! Por ejemplo:

 Range=AvgRange/3;
 
Muchas gracias
 
Hola. ¿Es posible añadir la posibilidad de enviar notificaciones push al smartphone?
 

Por alguna razón no tengo el botón OK . Cómo puedo instalar el indicador en el gráfico?

stoch

