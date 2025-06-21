Indicadores: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
¡¡¡Muchas gracias por su trabajo !!! ¡¡¡¡Durante mucho tiempo yo estaba buscando un indicador de señal en estocástico bajo MT5 !!!!
¡¡¡GRACIAS de nuevo !!! :)
10937:
Me gustaría saber cómo cambiar el tamaño de la sangría de la flecha del indicador de las barras de precios?
Las flechas están demasiado cerca de las velas:
En la línea:
Range=AvgRange/10;
¡diez a reducir! Por ejemplo:
Range=AvgRange/3;
GODZILLA:Muchas gracias
En una fila:
¡diez para reducir! Por ejemplo:
Hola. ¿Es posible añadir la posibilidad de enviar notificaciones push al smartphone?
Por alguna razón no tengo el botón OK . Cómo puedo instalar el indicador en el gráfico?
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
- www.mql5.com
Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом. Индикатор и график должны быть построены на одинаковых символе и таймфрейме...
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:
El indicador genera señales de compra y venta y emite alertas en caso de que el indicador Oscilador Estocástico cruce los niveles de sobrecompra o sobreventa.
Autor: Nikolay Kositsin