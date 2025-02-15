Indicadores: Bollinger Bands ®
Hola, ¿alguien sabe cómo se calculan las líneas de nivel de las Bandas de Bollinger en Metatrader, por favor?
Necesito estos valores para usarlos en un EA pero no sé cómo llegar a ellos.
La impresión de abajo es de una configuración estándar. Periodo 20, Offsets 2, Offset 0 aplicado al precio de cierre.
Y los niveles puse +2 (línea blanca superior) y -2 (línea blanca inferior).
@Rodolfo Andrade #: ¿cómo se calculan las líneas de nivel de las Bandas de Bollinger en Metatrader, por favor?
"Las Bandasde Bollinger no son más que una media móvil simple(SMA) con las bandas calculadas a partir de la desviaciónestándar multiplicada por el ratio (normalmente ±2,0).
En otras palabras...
Los niveles adicionales se calculan de la misma manera.SMA ± StdDev * Rácio
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
O Indicador Técnico Bollinger Bands (BB) é semelhante ao Envelopes. A diferença entre eles consiste no fato de as fronteiras...
Bollinger Bands ®:
El indicador Bollinger Bands ® (BB) es parecido al Envelopes (Canal de medias móviles). La única diferencia es que los Envelopes se trazan a una distancia fija (%) de la media móvil, mientras que las bandas de Bollinger se trazan a una cierta distancia, medida en desviaciones estándar, de la media.
