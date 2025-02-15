Indicadores: Bollinger Bands ®
Olá, alguém sabe como as linhas de nível das Bandas de Bollinger são calculadas no Metatrader, por favor?
Preciso desses valores para utilizar em um EA mas não sei como chegar neles.
O print abaixo é de uma configuração padrão. Período 20, Desvios 2, Deslocamento 0 aplicado a preço de fechamento.
E os níveis coloquei +2 (linha branca superior) e -2 (linha branca inferior)
@Rodolfo Andrade #: como as linhas de nível das Bandas de Bollinger são calculadas no Metatrader, por favor?
"Bollinger Bands" não são nada mais do que uma média móvel simples (SMA) com as bands calculadas a partir do desvio padrão (Standard Deviation) multiplicado pelo rácio (normalmente ±2.0).
Ou seja ...
Os níveis extras são calculados da mesma forma.SMA ± StdDev * Rácio
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
O Indicador Técnico Bollinger Bands (BB) é semelhante ao Envelopes. A diferença entre eles consiste no fato de as fronteiras...
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Bollinger Bands ®:
O indicador técnico Bollinger Bands ® (BB ou Bandas de Bollinger) é similar ao Envelopes. A única diferença é que as Bandas de Envelopes são plotadas a uma distância fixa (%) da Média Móvel, enquanto que as Bandas de Bollinger (Bollinger Bands) são plotadas a um certo valor do desvio padrão longe dela. O desvio padrão (Standard deviation) é uma medida de volatilidade, portanto, as Bandas de Bollinger se ajustam conforme as condições de mercado. Quando o mercado se torna mais volátil, as bandas se expandem e elas se contraem em períodos de baixa volatilidade.
As seguintes características são específicas para as Bandas de Bollinger:
A última observação é útil para se ter referência na previsão dos preço.
Autor: MetaQuotes Software Corp.