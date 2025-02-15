Indicadores: Bollinger Bands ®

Novo comentário
 

Bollinger Bands ®:

O indicador técnico Bollinger Bands ® (BB ou Bandas de Bollinger) é similar ao Envelopes. A única diferença é que as Bandas de Envelopes são plotadas a uma distância fixa (%) da Média Móvel, enquanto que as Bandas de Bollinger (Bollinger Bands) são plotadas a um certo valor do desvio padrão longe dela. O desvio padrão (Standard deviation) é uma medida de volatilidade, portanto, as Bandas de Bollinger se ajustam conforme as condições de mercado. Quando o mercado se torna mais volátil, as bandas se expandem e elas se contraem em períodos de baixa volatilidade.

As seguintes características são específicas para as Bandas de Bollinger:

  • Mudanças bruscas nos preços tendem a acontecer depois que as bandas contraem, devido à diminuição da volatilidade;
  • Se os preços rompem a banda superior, uma continuação na tendência atual é esperada;
  • Se os picos e fundos fora das bandas são seguidos de picos e fundos dentro das bandas, pode ocorrer uma mudança de tendência;
  • O movimento de preço que começou a partir de uma das linhas da banda geralmente atinge a linha oposta.

A última observação é útil para se ter referência na previsão dos preço.

Bollinger Band indicator

Autor: MetaQuotes Software Corp.

 

Como funciona o indicador Bollinger Bands

 

Bandas de Bollinger e volatilidade

 

Olá, alguém sabe como as linhas de nível das Bandas de Bollinger são calculadas no Metatrader, por favor?
Preciso desses valores para utilizar em um EA mas não sei como chegar neles.
O print abaixo é de uma configuração padrão. Período 20, Desvios 2, Deslocamento 0 aplicado a preço de fechamento.

E os níveis coloquei +2 (linha branca superior) e -2 (linha branca inferior)

 
@Rodolfo Andrade #: como as linhas de nível das Bandas de Bollinger são calculadas no Metatrader, por favor?

"Bollinger Bands" não são nada mais do que uma média móvel simples (SMA) com as bands calculadas a partir do desvio padrão (Standard Deviation) multiplicado pelo rácio (normalmente ±2.0).

Ou seja ...

SMA ± StdDev * Rácio
Os níveis extras são calculados da mesma forma.
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
O Indicador Técnico Bollinger Bands (BB) é semelhante ao Envelopes. A diferença entre eles consiste no fato de as fronteiras...
12
Novo comentário