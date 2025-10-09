Indicadores: Awesome Oscillator (AO)
Es imposible sin Williams. Su Super AO es un auténtico indicador grial. Contar ondas es muy sencillo. Hay unas reglas claras. Sólo hay que seguirlas.
Tres aplicaciones principales del indicador AO (Awesome Oscillator) a la hora de contar ondas de Elliott.
1. Para determinar el pico de la 3ª onda de cualquier orden en cualquier marco temporal.
2. 2. Para determinar si se cumplen las condiciones mínimas para la onda 4 (Histograma que cruza la línea cero después del pico de la tercera onda). 3. Para determinar si hay un cambio de tendencia.
3. Determinar si existe una divergencia entre el precio y el momento, y mostrar cuál es el momento actual del mercado.
Determinar el pico de la onda 3 utilizando el AO.
La onda 3 tendrá el pico más alto en el AO de 100-140 barras.
iTC, 2014.04.21 08:44Encontrar la primera onda es bastante sencillo. Utilizando el ejemplo de compra. Debemos ver que el máximo anterior en el lado izquierdo del gráfico se rompe y AO está por encima de cero. Entonces el AO cambia de color a rojo en la segunda onda y luego el cambio de color a verde "AZUL" lleva el mercado a la tercera onda.
iTC, 2014.04.21 08:59 pm.Para evitar confusiones con la primera onda, debo añadir que hay que mirar las 140 barras anteriores. Hubo un ciclo de 5 ondas antes o no. Si no se puede ver, entonces el lateral es ordinario y no debe operar. Así que no hay primera ola allí.
iTC, 2014.04.21 09:24 AM.
Aquí un ejemplo de la primera y segunda onda del otro día. Puedes invertir la segunda onda en subondas de TFs más pequeños y buscar el impulso alcista después de alcanzar el nivel objetivo. Ver figura 2.
iTC, 2014.04.22 13:38
Teniendo un indicador AO normal y corriente, incluso sin ver el gráfico puedes saber que hacer comprar o vender, veamos el histograma del indicador. Aquí está el marcado.
iTC, 2014.04.22 13:38
Encontré el Awsome Oscillator referenciado en la documentación de cómo-codificar indicadores en varios lugares, pero no pensé que el ejemplo de código proporcionara funciones tan fácilmente identificables para crear un indicador como podría ser óptimo. Hice esta reescritura para proporcionar un ejemplo de codificación más estructurado - tal vez ayude a otros que son nuevos en la codificación en MLQ5 y - tal vez los lectores comenten y proporcionen sus propias ideas para convertirlo en un ejemplo realmente bueno. De manera óptima, los ejemplos distribuidos con la terminal serían los mejores de los mejores ejemplos de estilo de código y función.
No he visto una guía de estilo real para programas mql5, como la que está aquí: https://google.github.io/styleguide/cppguide.html. noto un número de preferencias en los estilos de codificación de algunos de los mejores desarrolladores en el sitio que son diferentes de esa guía, y algunos que son diferentes de mis preferencias personales, como
- Las llaves rizadas siguen el estilo más comprimido que resulta en menos líneas de codificación, y con la llave directamente debajo del primer carácter - como directamente debajo de la f en un bucle for.Esto está bien si ese es el estilo, pero personalmente creo que aumenta el tiempo que tarda el ojo humano en encontrar el principio y el final de los bloques de código.
- los nombres de las variables miembro están precedidos por m_ donde la guía anterior los tiene con un guión bajo al final. Me gusta más m_.
- las enumeraciones se nombran en el estilo de nomenclatura de macros en lugar de con una k inicial - visualmente, prefiero el estilo de nomenclatura de macros, pero creo que técnicamente, la k inicial como en el documento de github es mejor.
He añadido una variable last_prev_calculated al ejemplo de AO para realizar un seguimiento de la última ejecución con éxito, y lo he utilizado como valor de retorno en lugar del cero que creo que resultará en un innecesario inicio de nuevo - ¿es una buena práctica de código?
¿Hay un foro de discusión para el estilo que no he encontrado todavía?
El indicador técnico Awesome Oscillator (AO, Oscilador Asombroso) de Bill Williams es una media móvil simple de 34 períodos trazada a través de los puntos medios de las barras (H+L)/2, la cual se resta de la media móvil simple de 5 períodos, construida a lo largo de los puntos centrales de las barras (H+L)/2. Muestra claramente qué le sucede a la fuerza impulsora del mercado en un momento determinado.
