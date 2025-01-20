Asesores Expertos: 10 pips EURUSD
¿Cómo puedo traducir este Asesor Experto al formato de librería para Master mql5? Para poder crear un Asesor Experto similar, pero con señales adicionales.
kuper989:
No se puede.
El EA no compila.
Este Asesor Experto trabaja en las rupturas del mínimo y el máximo del día anterior.
Autor: Vladimir Karputov