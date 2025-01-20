Советники: 10 pips EURUSD
А как перевести этот советник в формат библиотеки для Мастер mql5? Чтобы можно было создавать аналогичный советник, но с дополнительными сигналами.
kuper989:
Никак.
Советник не компилируется.
10 pips EURUSD:
Советник работает на пробоях минимума и максимума предыдущего дня.
Автор: Vladimir Karputov