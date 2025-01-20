Советники: 10 pips EURUSD

10 pips EURUSD:

Советник работает на пробоях минимума и максимума предыдущего дня.

Автор: Vladimir Karputov

 
А как перевести этот советник в формат библиотеки для Мастер mql5? Чтобы можно было создавать аналогичный советник, но с дополнительными сигналами.
 
kuper989:
Никак.

 
Советник не компилируется.
 
Feniks1961 #:
Не вводите людей в заблуждение. Всё нормально компилируется. Ниже прикладываю скриншот.

С уважением, Владимир.


