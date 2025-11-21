Indicadores: Indicador Ticks - página 3
¡Resulta que el indicador funciona en el visualizador del probador de estrategias!
Es muy cómodo de usar, ¡ya que puedes ver los ticks dentro de cada barra! Yo lo recomendaría como una adición (para ser escrito en la plantilla tester.tpl) para el comercio manual en el probador.
En el visualizador, ahora desactivo la visualización de barras por innecesaria. Entonces las garrapatas reales y la propagación se puede ver aún mejor.
Cargado el indicador, al compilar da lo siguiente:
***
Da errores
build 2875 just2trade
token inesperado 'clrBlue' a la derecha de '::' Ticks.mq5 14 28
token inesperado 'clrRed' a la derecha de '::' Ticks.mq5 15 28
unexpected token 'clrYellow' on right side of '::' Ticks.mq5 16 31
unexpected token 'INT_MAX' on right side of '::' EventBase.mqh 134 35
unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 73
token inesperado 'clrRed' a la derecha de '::' ChartObjectTicks.mqh 13 108
unexpected token 'clrYellow' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 145
unexpected token 'TIME_SECONDS' on right side of ':::' Tick.mqh 28 51
token inesperado 'DBL_MIN' a la derecha de '::' Bar.mqh 74 20
token inesperado 'DBL_MAX' a la derecha de '::' Bar.mqh 92 20
token inesperado 'COPY_TICKS_INFO' a la derecha de '::' Bars.mqh 37 53
token inesperado 'DBL_MIN' a la derecha de '::' Bars.mqh 181 20
token inesperado 'DBL_MAX' a la derecha de ':::' Bars.mqh 196 20
unexpected token 'DBL_MIN' on right side of '::' TicksPicture.mqh 112 21
unexpected token 'DBL_MAX' on right side of ':::' TicksPicture.mqh 113 20
unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 14 87
unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 15 87
unexpected token 'clrNONE' on right side of ':::' ChartObjectTicks.mqh 16 93
Errores
Hola, gracias por el indicador de garrapatas. ¿Sería difícil de código burbujas (o círculos) dibujado por encima de las líneas de venta y compra de volumen de garrapatas(AMP futuros mt5 tiene el volumen real de garrapatas, el tamaño de la burbuja = volumen, color = dirección), algo similar a Bookmap software. Esto seria fenomenal. Tengo el código actualizado para que compile y funcione correctamente.