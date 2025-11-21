Indicadores: Indicador Ticks - página 3

Nuevo comentario
 

¡Resulta que el indicador funciona en el visualizador del probador de estrategias!



Es muy cómodo de usar, ¡ya que puedes ver los ticks dentro de cada barra! Yo lo recomendaría como una adición (para ser escrito en la plantilla tester.tpl) para el comercio manual en el probador.

 

En el visualizador, ahora desactivo la visualización de barras por innecesaria. Entonces las garrapatas reales y la propagación se puede ver aún mejor.

 

Cargado el indicador, al compilar da lo siguiente:

***

 

Da errores

build 2875 just2trade

token inesperado 'clrBlue' a la derecha de '::' Ticks.mq5 14 28

token inesperado 'clrRed' a la derecha de '::' Ticks.mq5 15 28

unexpected token 'clrYellow' on right side of '::' Ticks.mq5 16 31

unexpected token 'INT_MAX' on right side of '::' EventBase.mqh 134 35

unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 73

token inesperado 'clrRed' a la derecha de '::' ChartObjectTicks.mqh 13 108

unexpected token 'clrYellow' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 145

unexpected token 'TIME_SECONDS' on right side of ':::' Tick.mqh 28 51

token inesperado 'DBL_MIN' a la derecha de '::' Bar.mqh 74 20

token inesperado 'DBL_MAX' a la derecha de '::' Bar.mqh 92 20

token inesperado 'COPY_TICKS_INFO' a la derecha de '::' Bars.mqh 37 53

token inesperado 'DBL_MIN' a la derecha de '::' Bars.mqh 181 20

token inesperado 'DBL_MAX' a la derecha de ':::' Bars.mqh 196 20

unexpected token 'DBL_MIN' on right side of '::' TicksPicture.mqh 112 21

unexpected token 'DBL_MAX' on right side of ':::' TicksPicture.mqh 113 20

unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 14 87

unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 15 87

unexpected token 'clrNONE' on right side of ':::' ChartObjectTicks.mqh 16 93


 
Sergei Poliukhov #:

Errores

No estoy listo para actualizar la KB, por desgracia. Sólo puedo enviar EX5 a su PM.
 

Hola, gracias por el indicador de garrapatas. ¿Sería difícil de código burbujas (o círculos) dibujado por encima de las líneas de venta y compra de volumen de garrapatas(AMP futuros mt5 tiene el volumen real de garrapatas, el tamaño de la burbuja = volumen, color = dirección), algo similar a Bookmap software. Esto seria fenomenal. Tengo el código actualizado para que compile y funcione correctamente.

bookmap con volumen de compra y venta
123
Nuevo comentario