X1 (Get-Methode)

Gibt den Wert des ersten Punktes auf der X-Achse zurück.

double X1()

Rückgabewert

Wert des ersten Punktes auf der X-Achse.

X1 (Set-Methode)

Setzt den Wert des ersten Punktes auf der X-Achse.

void X1(

const double x1

)

Parameter

x1

[in] Wert des ersten Punktes auf der X-Achse.