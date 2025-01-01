DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicMembership functionsCTriangularMembershipFunctionX1 

X1 (Get-Methode)

Gibt den Wert des ersten Punktes auf der X-Achse zurück.

double  X1()

Rückgabewert

Wert des ersten Punktes auf der X-Achse.

X1 (Set-Methode)

Setzt den Wert des ersten Punktes auf der X-Achse.

void  X1(
   const double  x1      // Wert des ersten Punktes auf der X-Achse 
   )

Parameter

x1

[in]  Wert des ersten Punktes auf der X-Achse.

