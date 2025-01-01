Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicMembership functionsCTriangularMembershipFunctionX1 X1X2X3ToNormalMFGetValue X1 (Get-Methode) Gibt den Wert des ersten Punktes auf der X-Achse zurück. double X1() Rückgabewert Wert des ersten Punktes auf der X-Achse. X1 (Set-Methode) Setzt den Wert des ersten Punktes auf der X-Achse. void X1( const double x1 // Wert des ersten Punktes auf der X-Achse ) Parameter x1 [in] Wert des ersten Punktes auf der X-Achse. CTriangularMembershipFunction X2