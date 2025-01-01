OnEvent

Manejador de evento gráfico.

virtual bool OnEvent(

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

)

Parámetros

id

[in] Identificador del evento.

lparam

[in] Parámetro evento de tipo long, pasado por referencia.

dparam

[in] Parámetro evento de tipo double, pasado por referencia.

sparam

[in] Parámetro evento de tipo string, pasado por referencia.

Valor devuelto

true - si el evento se ha procesado, false en caso contrario.