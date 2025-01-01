- Create
- OnEvent
- AddItem
- Value
- CreateButton
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnChangeItem
- Redraw
- RowState
- Select
OnEvent
Manejador de evento gráfico.
|
virtual bool OnEvent(
Parámetros
id
[in] Identificador del evento.
lparam
[in] Parámetro evento de tipo long, pasado por referencia.
dparam
[in] Parámetro evento de tipo double, pasado por referencia.
sparam
[in] Parámetro evento de tipo string, pasado por referencia.
Valor devuelto
true - si el evento se ha procesado, false en caso contrario.