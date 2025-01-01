Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCRadioGroupCreateButton CreateOnEventAddItemValueCreateButtonOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnChangeItemRedrawRowStateSelect CreateButton Crea una nueva instancia de la clase CRadioButton en el índice especificado. bool CreateButton( const int index // índice ) Parámetros index [in] Índice del nuevo ítem en el CRadioGroup. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Value OnVScrollShow