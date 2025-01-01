Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCRadioGroupRowState CreateOnEventAddItemValueCreateButtonOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnChangeItemRedrawRowStateSelect RowState Establece el estado del ítem especificado. bool RowState( const int index, // índice del ítem const bool select // estado ) Parámetros index [in] Índice del ítem a cambiar. select [in] Estado nuevo. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Redraw Select