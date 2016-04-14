El Gator Oscillator se dibuja a base del Alligator y muestra el nivel de convergencia/divergencia de su Línea de Balance (Media Móvil Suavizada).

El gráfico de barras superior es una diferencia absoluta entre los valores de la línea azul y la roja.

El histograma inferior es la diferencia absoluta entre los valores de la línea roja y la verde, pero con el signo negativo debido a que el gráfico de barras se dibuja de arriba abajo.

Gator Oscillator, Gator



Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de Gator Oscillator en el apartado Análisis técnico: Gator Oscillator