Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Gator Oscillator, Gator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1439
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Gator Oscillator se dibuja a base del Alligator y muestra el nivel de convergencia/divergencia de su Línea de Balance (Media Móvil Suavizada).
El gráfico de barras superior es una diferencia absoluta entre los valores de la línea azul y la roja.
El histograma inferior es la diferencia absoluta entre los valores de la línea roja y la verde, pero con el signo negativo debido a que el gráfico de barras se dibuja de arriba abajo.
Gator Oscillator, Gator
Descripción del indicador técnico
Podrá encontrar la descripción completa de Gator Oscillator en el apartado Análisis técnico: Gator Oscillator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7987
Indicador NonLagZigZag_v2.SpudFibo
Indicador SpudFibo.
Indicador Stoch_Sound_Email.RSI-TC_New
Indicador RSI with Trend Catcher signal.