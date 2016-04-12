無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Gator Oscillator, Gator - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1037
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ゲーターオシレーター は、アリゲーター に基づいたもので、バランスライン( 平滑移動平均線 )の収束と発散の度合いを表します。
上方のバーチャートは青いラインと赤いラインの差の絶対値です。
下方のバーチャートは、赤いラインと緑のラインの差の絶対値です。ただし、チャートの下側にマイナスで表示されます。
Gator Oscillator, Gator
インジケーターの詳細
Gator Oscillatorの詳細は「Gator Oscillator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7987
NonLagZigZag_v2
インディケータ NonLagZigZag_v2SpudFibo
インディケータSpudFibo
Stoch_Sound_Email
インディケータStoch_Sound_EmailRSI-TC_New
トレンドキャッチャーのシグナルを使用するRSIインジケータです。