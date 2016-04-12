Gator Oscillator, Gator

ゲーターオシレーター は、アリゲーター に基づいたもので、バランスライン( 平滑移動平均線 )の収束と発散の度合いを表します。

上方のバーチャートは青いラインと赤いラインの差の絶対値です。

下方のバーチャートは、赤いラインと緑のラインの差の絶対値です。ただし、チャートの下側にマイナスで表示されます。

インジケーターの詳細

Gator Oscillatorの詳細は「Gator Oscillator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。