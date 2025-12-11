SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Balik1
Akif Demir

Balik1

Akif Demir
0 reviews
Reliability
2 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 13%
Tickmill-Live
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
270
Profit Trades:
183 (67.77%)
Loss Trades:
87 (32.22%)
Best trade:
175.04 USD
Worst trade:
-309.48 USD
Gross Profit:
3 412.83 USD (393 646 pips)
Gross Loss:
-2 663.84 USD (263 191 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (228.01 USD)
Maximal consecutive profit:
234.60 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
96.90%
Max deposit load:
12.51%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
121
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
0.73
Long Trades:
158 (58.52%)
Short Trades:
112 (41.48%)
Profit Factor:
1.28
Expected Payoff:
2.77 USD
Average Profit:
18.65 USD
Average Loss:
-30.62 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-682.59 USD)
Maximal consecutive loss:
-682.59 USD (5)
Monthly growth:
12.80%
Algo trading:
40%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.18 USD
Maximal:
1 023.19 USD (13.17%)
Relative drawdown:
By Balance:
17.75% (1 024.87 USD)
By Equity:
14.16% (801.60 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 125
USTEC 18
DE40 17
USDCAD 12
EURGBP 9
XAGUSD 9
US500 8
ETHUSD 7
NZDUSD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
EURCHF 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
GBPAUD 3
EURJPY 3
AUDUSD 3
EURAUD 2
CADJPY 2
NZDCAD 2
USDJPY 2
CHFJPY 2
GBPNZD 2
CADCHF 1
GBPCHF 1
COCOA 1
EURCAD 1
BRENT 1
NZDCHF 1
USDCHF 1
BTCUSD 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 567
USTEC -136
DE40 -39
USDCAD -80
EURGBP 133
XAGUSD -157
US500 -14
ETHUSD 38
NZDUSD 76
GBPUSD 216
GBPJPY 57
AUDCAD -43
EURCHF 12
EURUSD 0
GBPCAD 84
GBPAUD 5
EURJPY -63
AUDUSD 45
EURAUD 73
CADJPY -61
NZDCAD 14
USDJPY 47
CHFJPY -46
GBPNZD -4
CADCHF -2
GBPCHF 30
COCOA 5
EURCAD 10
BRENT -3
NZDCHF -3
USDCHF 22
BTCUSD 50
EURNZD 20
AUDNZD 11
AUDJPY -108
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -29
USTEC -43K
DE40 -11K
USDCAD -677
EURGBP 686
XAGUSD -4K
US500 1.9K
ETHUSD 18K
NZDUSD 834
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 687
AUDCAD -452
EURCHF 108
EURUSD 14
GBPCAD 1.2K
GBPAUD 251
EURJPY -418
AUDUSD 425
EURAUD 639
CADJPY -939
NZDCAD 204
USDJPY 429
CHFJPY -699
GBPNZD -55
CADCHF -12
GBPCHF 246
COCOA 50
EURCAD 139
BRENT -58
NZDCHF -16
USDCHF 182
BTCUSD 50K
EURNZD 186
AUDNZD 107
AUDJPY -831
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +175.04 USD
Worst trade: -309 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +228.01 USD
Maximal consecutive loss: -682.59 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.06 × 32
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
VTMarkets-Live
0.54 × 375
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
Darwinex-Live
0.89 × 311
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
93 more...
To see trades in realtime, please log in or register
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
No reviews
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Balik1
30 USD per month
13%
0
0
USD
4.7K
USD
2
40%
270
67%
97%
1.28
2.77
USD
18%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.