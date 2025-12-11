- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
78 (67.82%)
Loss Trade:
37 (32.17%)
Best Trade:
175.04 USD
Worst Trade:
-152.72 USD
Profitto lordo:
1 439.88 USD (30 228 pips)
Perdita lorda:
-726.73 USD (26 765 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (126.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
175.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
45.21%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
70 (60.87%)
Short Trade:
45 (39.13%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
6.20 USD
Profitto medio:
18.46 USD
Perdita media:
-19.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-89.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.72 USD (1)
Crescita mensile:
11.89%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
154.28 USD (2.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.31% (152.84 USD)
Per equità:
0.46% (31.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|713
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +175.04 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +126.48 USD
Massima perdita consecutiva: -89.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
