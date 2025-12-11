- 成長
トレード:
279
利益トレード:
189 (67.74%)
損失トレード:
90 (32.26%)
ベストトレード:
175.04 USD
最悪のトレード:
-309.48 USD
総利益:
3 486.77 USD (395 899 pips)
総損失:
-2 795.42 USD (285 441 pips)
最大連続の勝ち:
12 (228.01 USD)
最大連続利益:
234.60 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
97.90%
最大入金額:
12.51%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
161 (57.71%)
短いトレード:
118 (42.29%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
2.48 USD
平均利益:
18.45 USD
平均損失:
-31.06 USD
最大連続の負け:
5 (-682.59 USD)
最大連続損失:
-682.59 USD (5)
月間成長:
11.49%
アルゴリズム取引:
39%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 USD
最大の:
1 126.52 USD (14.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.46% (1 123.60 USD)
エクイティによる:
14.16% (801.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|USTEC
|19
|DE40
|17
|USDCAD
|13
|EURGBP
|9
|XAGUSD
|9
|US500
|9
|ETHUSD
|7
|NZDUSD
|6
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|4
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|3
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|1
|GBPCHF
|1
|COCOA
|1
|EURCAD
|1
|BRENT
|1
|NZDCHF
|1
|USDCHF
|1
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|SOLUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|484
|USTEC
|-155
|DE40
|-39
|USDCAD
|-58
|EURGBP
|133
|XAGUSD
|-157
|US500
|-12
|ETHUSD
|38
|NZDUSD
|76
|AUDUSD
|91
|GBPUSD
|216
|GBPJPY
|57
|AUDCAD
|-43
|EURCHF
|12
|EURUSD
|0
|GBPCAD
|84
|GBPAUD
|5
|USDJPY
|22
|EURJPY
|-63
|EURAUD
|73
|CADJPY
|-61
|NZDCAD
|14
|CHFJPY
|-46
|GBPNZD
|-4
|CADCHF
|-2
|GBPCHF
|30
|COCOA
|5
|EURCAD
|10
|BRENT
|-3
|NZDCHF
|-3
|USDCHF
|22
|BTCUSD
|50
|EURNZD
|20
|AUDNZD
|11
|AUDJPY
|-108
|SOLUSD
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|USTEC
|-61K
|DE40
|-11K
|USDCAD
|-72
|EURGBP
|686
|XAGUSD
|-4K
|US500
|2.4K
|ETHUSD
|18K
|NZDUSD
|834
|AUDUSD
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|687
|AUDCAD
|-452
|EURCHF
|108
|EURUSD
|14
|GBPCAD
|1.2K
|GBPAUD
|251
|USDJPY
|-240
|EURJPY
|-418
|EURAUD
|639
|CADJPY
|-939
|NZDCAD
|204
|CHFJPY
|-699
|GBPNZD
|-55
|CADCHF
|-12
|GBPCHF
|246
|COCOA
|50
|EURCAD
|139
|BRENT
|-58
|NZDCHF
|-16
|USDCHF
|182
|BTCUSD
|50K
|EURNZD
|186
|AUDNZD
|107
|AUDJPY
|-831
|SOLUSD
|345
ベストトレード: +175.04 USD
最悪のトレード: -309 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +228.01 USD
最大連続損失: -682.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.06 × 32
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Exness-MT5Real7
|0.49 × 45
|
VTMarkets-Live
|0.54 × 375
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
|
OxSecurities-Live
|0.79 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
Darwinex-Live
|0.95 × 311
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 188
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
