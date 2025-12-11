いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 4 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 TickmillEU-Live 0.06 × 32 RannForex-Server 0.18 × 11 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.31 × 16 AlpariEvrasia-Real01 0.33 × 3 CapitalPointTrading-MT5-4 0.34 × 93 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 Exness-MT5Real7 0.49 × 45 VTMarkets-Live 0.54 × 375 AronGroups-Server 0.57 × 7 VantageInternational-Live 5 0.58 × 57 Exness-MT5Real8 0.76 × 580 OxSecurities-Live 0.79 × 14 FxPro-MT5 Live02 0.80 × 74 DooTechnology-Live 0.90 × 300 Darwinex-Live 0.95 × 311 Markets.com-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real12 1.00 × 59 Pepperstone-MT5-Live01 1.07 × 188 Hankotrade-Live 1.20 × 5 GOMarketsMU-Live 1.26 × 39 93 より多く...