シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Balik1
Akif Demir

Balik1

Akif Demir
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
Tickmill-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
279
利益トレード:
189 (67.74%)
損失トレード:
90 (32.26%)
ベストトレード:
175.04 USD
最悪のトレード:
-309.48 USD
総利益:
3 486.77 USD (395 899 pips)
総損失:
-2 795.42 USD (285 441 pips)
最大連続の勝ち:
12 (228.01 USD)
最大連続利益:
234.60 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
97.90%
最大入金額:
12.51%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
161 (57.71%)
短いトレード:
118 (42.29%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
2.48 USD
平均利益:
18.45 USD
平均損失:
-31.06 USD
最大連続の負け:
5 (-682.59 USD)
最大連続損失:
-682.59 USD (5)
月間成長:
11.49%
アルゴリズム取引:
39%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 USD
最大の:
1 126.52 USD (14.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.46% (1 123.60 USD)
エクイティによる:
14.16% (801.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 126
USTEC 19
DE40 17
USDCAD 13
EURGBP 9
XAGUSD 9
US500 9
ETHUSD 7
NZDUSD 6
AUDUSD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
EURCHF 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
GBPAUD 3
USDJPY 3
EURJPY 3
EURAUD 2
CADJPY 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPNZD 2
CADCHF 1
GBPCHF 1
COCOA 1
EURCAD 1
BRENT 1
NZDCHF 1
USDCHF 1
BTCUSD 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
SOLUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 484
USTEC -155
DE40 -39
USDCAD -58
EURGBP 133
XAGUSD -157
US500 -12
ETHUSD 38
NZDUSD 76
AUDUSD 91
GBPUSD 216
GBPJPY 57
AUDCAD -43
EURCHF 12
EURUSD 0
GBPCAD 84
GBPAUD 5
USDJPY 22
EURJPY -63
EURAUD 73
CADJPY -61
NZDCAD 14
CHFJPY -46
GBPNZD -4
CADCHF -2
GBPCHF 30
COCOA 5
EURCAD 10
BRENT -3
NZDCHF -3
USDCHF 22
BTCUSD 50
EURNZD 20
AUDNZD 11
AUDJPY -108
SOLUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.8K
USTEC -61K
DE40 -11K
USDCAD -72
EURGBP 686
XAGUSD -4K
US500 2.4K
ETHUSD 18K
NZDUSD 834
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 687
AUDCAD -452
EURCHF 108
EURUSD 14
GBPCAD 1.2K
GBPAUD 251
USDJPY -240
EURJPY -418
EURAUD 639
CADJPY -939
NZDCAD 204
CHFJPY -699
GBPNZD -55
CADCHF -12
GBPCHF 246
COCOA 50
EURCAD 139
BRENT -58
NZDCHF -16
USDCHF 182
BTCUSD 50K
EURNZD 186
AUDNZD 107
AUDJPY -831
SOLUSD 345
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +175.04 USD
最悪のトレード: -309 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +228.01 USD
最大連続損失: -682.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.06 × 32
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
VTMarkets-Live
0.54 × 375
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Darwinex-Live
0.95 × 311
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
93 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
レビューなし
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Balik1
30 USD/月
11%
0
0
USD
4.7K
USD
3
39%
279
67%
98%
1.24
2.48
USD
19%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください