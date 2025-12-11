SeñalesSecciones
Akif Demir

Balik1

Akif Demir
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 11%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
279
Transacciones Rentables:
189 (67.74%)
Transacciones Irrentables:
90 (32.26%)
Mejor transacción:
175.04 USD
Peor transacción:
-309.48 USD
Beneficio Bruto:
3 486.77 USD (395 899 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 795.42 USD (285 441 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (228.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
234.60 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
97.90%
Carga máxima del depósito:
12.51%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.61
Transacciones Largas:
161 (57.71%)
Transacciones Cortas:
118 (42.29%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
2.48 USD
Beneficio medio:
18.45 USD
Pérdidas medias:
-31.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-682.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-682.59 USD (5)
Crecimiento al mes:
11.49%
Trading algorítmico:
39%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 USD
Máxima:
1 126.52 USD (14.50%)
Reducción relativa:
De balance:
19.46% (1 123.60 USD)
De fondos:
14.16% (801.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 126
USTEC 19
DE40 17
USDCAD 13
EURGBP 9
XAGUSD 9
US500 9
ETHUSD 7
NZDUSD 6
AUDUSD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
EURCHF 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
GBPAUD 3
USDJPY 3
EURJPY 3
EURAUD 2
CADJPY 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPNZD 2
CADCHF 1
GBPCHF 1
COCOA 1
EURCAD 1
BRENT 1
NZDCHF 1
USDCHF 1
BTCUSD 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
SOLUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 484
USTEC -155
DE40 -39
USDCAD -58
EURGBP 133
XAGUSD -157
US500 -12
ETHUSD 38
NZDUSD 76
AUDUSD 91
GBPUSD 216
GBPJPY 57
AUDCAD -43
EURCHF 12
EURUSD 0
GBPCAD 84
GBPAUD 5
USDJPY 22
EURJPY -63
EURAUD 73
CADJPY -61
NZDCAD 14
CHFJPY -46
GBPNZD -4
CADCHF -2
GBPCHF 30
COCOA 5
EURCAD 10
BRENT -3
NZDCHF -3
USDCHF 22
BTCUSD 50
EURNZD 20
AUDNZD 11
AUDJPY -108
SOLUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.8K
USTEC -61K
DE40 -11K
USDCAD -72
EURGBP 686
XAGUSD -4K
US500 2.4K
ETHUSD 18K
NZDUSD 834
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 687
AUDCAD -452
EURCHF 108
EURUSD 14
GBPCAD 1.2K
GBPAUD 251
USDJPY -240
EURJPY -418
EURAUD 639
CADJPY -939
NZDCAD 204
CHFJPY -699
GBPNZD -55
CADCHF -12
GBPCHF 246
COCOA 50
EURCAD 139
BRENT -58
NZDCHF -16
USDCHF 182
BTCUSD 50K
EURNZD 186
AUDNZD 107
AUDJPY -831
SOLUSD 345
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +175.04 USD
Peor transacción: -309 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +228.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -682.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.06 × 32
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
VTMarkets-Live
0.54 × 375
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Darwinex-Live
0.95 × 311
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
otros 93...
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Balik1
30 USD al mes
11%
0
0
USD
4.7K
USD
3
39%
279
67%
98%
1.24
2.48
USD
19%
1:500
