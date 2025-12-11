SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Balik1
Akif Demir

Balik1

Akif Demir
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Tickmill-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
290
Gewinntrades:
196 (67.58%)
Verlusttrades:
94 (32.41%)
Bester Trade:
175.04 USD
Schlechtester Trade:
-309.48 USD
Bruttoprofit:
3 831.84 USD (407 688 pips)
Bruttoverlust:
-3 050.67 USD (308 954 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (228.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
294.26 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
97.90%
Max deposit load:
14.63%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
51
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
167 (57.59%)
Short-Positionen:
123 (42.41%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-682.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-682.59 USD (5)
Wachstum pro Monat :
13.64%
Algo-Trading:
37%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 USD
Maximaler:
1 145.15 USD (14.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.75% (1 140.19 USD)
Kapital:
14.16% (801.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 129
DE40 20
USTEC 20
USDCAD 13
XAGUSD 11
EURGBP 10
US500 9
ETHUSD 7
NZDUSD 6
AUDUSD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
EURCHF 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
GBPAUD 3
USDJPY 3
EURJPY 3
EURAUD 2
CADJPY 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPNZD 2
SOLUSD 2
CADCHF 1
GBPCHF 1
COCOA 1
EURCAD 1
BRENT 1
NZDCHF 1
USDCHF 1
BTCUSD 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 772
DE40 -68
USTEC -150
USDCAD -58
XAGUSD -348
EURGBP 148
US500 -12
ETHUSD 38
NZDUSD 76
AUDUSD 91
GBPUSD 216
GBPJPY 57
AUDCAD -43
EURCHF 12
EURUSD 0
GBPCAD 84
GBPAUD 5
USDJPY 22
EURJPY -63
EURAUD 73
CADJPY -61
NZDCAD 14
CHFJPY -46
GBPNZD -4
SOLUSD 6
CADCHF -2
GBPCHF 30
COCOA 5
EURCAD 10
BRENT -3
NZDCHF -3
USDCHF 22
BTCUSD 50
EURNZD 20
AUDNZD 11
AUDJPY -108
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -664
DE40 -26K
USTEC -59K
USDCAD -72
XAGUSD -5.2K
EURGBP 799
US500 2.4K
ETHUSD 18K
NZDUSD 834
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 687
AUDCAD -452
EURCHF 108
EURUSD 14
GBPCAD 1.2K
GBPAUD 251
USDJPY -240
EURJPY -418
EURAUD 639
CADJPY -939
NZDCAD 204
CHFJPY -699
GBPNZD -55
SOLUSD 413
CADCHF -12
GBPCHF 246
COCOA 50
EURCAD 139
BRENT -58
NZDCHF -16
USDCHF 182
BTCUSD 50K
EURNZD 186
AUDNZD 107
AUDJPY -831
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +175.04 USD
Schlechtester Trade: -309 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +228.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -682.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.06 × 32
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
VTMarkets-Live
0.54 × 375
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Darwinex-Live
0.98 × 311
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
noch 93 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Balik1
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
4.8K
USD
3
37%
290
67%
98%
1.25
2.69
USD
20%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.