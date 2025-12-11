SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Balik1
Akif Demir

Balik1

Akif Demir
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
Tickmill-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
279
Negociações com lucro:
189 (67.74%)
Negociações com perda:
90 (32.26%)
Melhor negociação:
175.04 USD
Pior negociação:
-309.48 USD
Lucro bruto:
3 486.77 USD (395 899 pips)
Perda bruta:
-2 795.42 USD (285 441 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (228.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
234.60 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
97.90%
Depósito máximo carregado:
12.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.61
Negociações longas:
161 (57.71%)
Negociações curtas:
118 (42.29%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
2.48 USD
Lucro médio:
18.45 USD
Perda média:
-31.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-682.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-682.59 USD (5)
Crescimento mensal:
11.49%
Algotrading:
39%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 USD
Máximo:
1 126.52 USD (14.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.46% (1 123.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.16% (801.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 126
USTEC 19
DE40 17
USDCAD 13
EURGBP 9
XAGUSD 9
US500 9
ETHUSD 7
NZDUSD 6
AUDUSD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
EURCHF 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
GBPAUD 3
USDJPY 3
EURJPY 3
EURAUD 2
CADJPY 2
NZDCAD 2
CHFJPY 2
GBPNZD 2
CADCHF 1
GBPCHF 1
COCOA 1
EURCAD 1
BRENT 1
NZDCHF 1
USDCHF 1
BTCUSD 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
SOLUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 484
USTEC -155
DE40 -39
USDCAD -58
EURGBP 133
XAGUSD -157
US500 -12
ETHUSD 38
NZDUSD 76
AUDUSD 91
GBPUSD 216
GBPJPY 57
AUDCAD -43
EURCHF 12
EURUSD 0
GBPCAD 84
GBPAUD 5
USDJPY 22
EURJPY -63
EURAUD 73
CADJPY -61
NZDCAD 14
CHFJPY -46
GBPNZD -4
CADCHF -2
GBPCHF 30
COCOA 5
EURCAD 10
BRENT -3
NZDCHF -3
USDCHF 22
BTCUSD 50
EURNZD 20
AUDNZD 11
AUDJPY -108
SOLUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -2.8K
USTEC -61K
DE40 -11K
USDCAD -72
EURGBP 686
XAGUSD -4K
US500 2.4K
ETHUSD 18K
NZDUSD 834
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 687
AUDCAD -452
EURCHF 108
EURUSD 14
GBPCAD 1.2K
GBPAUD 251
USDJPY -240
EURJPY -418
EURAUD 639
CADJPY -939
NZDCAD 204
CHFJPY -699
GBPNZD -55
CADCHF -12
GBPCHF 246
COCOA 50
EURCAD 139
BRENT -58
NZDCHF -16
USDCHF 182
BTCUSD 50K
EURNZD 186
AUDNZD 107
AUDJPY -831
SOLUSD 345
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +175.04 USD
Pior negociação: -309 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +228.01 USD
Máxima perda consecutiva: -682.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.06 × 32
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
VTMarkets-Live
0.54 × 375
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Darwinex-Live
0.95 × 311
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
93 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
Sem comentários
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Balik1
30 USD por mês
11%
0
0
USD
4.7K
USD
3
39%
279
67%
98%
1.24
2.48
USD
19%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.