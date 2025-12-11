시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Balik1
Akif Demir

Balik1

Akif Demir
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 33%
Tickmill-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
417
이익 거래:
292 (70.02%)
손실 거래:
125 (29.98%)
최고의 거래:
175.04 USD
최악의 거래:
-309.48 USD
총 수익:
5 689.85 USD (3 150 025 pips)
총 손실:
-4 098.32 USD (432 194 pips)
연속 최대 이익:
19 (266.78 USD)
연속 최대 이익:
356.22 USD (9)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
97.90%
최대 입금량:
16.67%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
120
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.39
롱(주식매수):
254 (60.91%)
숏(주식차입매도):
163 (39.09%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
3.82 USD
평균 이익:
19.49 USD
평균 손실:
-32.79 USD
연속 최대 손실:
5 (-682.59 USD)
연속 최대 손실:
-682.59 USD (5)
월별 성장률:
32.95%
Algo 트레이딩:
26%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 USD
최대한의:
1 145.15 USD (14.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.75% (1 140.19 USD)
자본금별:
23.04% (1 237.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 150
USTEC 23
DE40 22
XAGUSD 19
EURGBP 17
USDCAD 15
GBPUSD 12
US500 11
CADCHF 10
EURUSD 9
AUDCAD 9
NZDUSD 8
AUDUSD 8
EURCHF 7
ETHUSD 7
AUDCHF 7
GBPAUD 6
EURNZD 6
EURAUD 5
GBPCAD 5
GBPJPY 5
GBPCHF 4
USDJPY 4
EURJPY 4
USDCHF 4
BTCUSD 4
CADJPY 3
NZDCAD 3
EURCAD 3
CHFJPY 3
AUDNZD 3
AUDJPY 3
NZDJPY 3
NZDCHF 2
GBPNZD 2
SOLUSD 2
US2000 2
COCOA 1
BRENT 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.1K
USTEC -136
DE40 20
XAGUSD -268
EURGBP 50
USDCAD -172
GBPUSD 353
US500 -10
CADCHF 37
EURUSD 10
AUDCAD -42
NZDUSD 136
AUDUSD 100
EURCHF 25
ETHUSD 38
AUDCHF 51
GBPAUD 70
EURNZD 41
EURAUD 110
GBPCAD 63
GBPJPY 57
GBPCHF 78
USDJPY 33
EURJPY -42
USDCHF 36
BTCUSD 59
CADJPY -32
NZDCAD -17
EURCAD 30
CHFJPY -53
AUDNZD -78
AUDJPY -143
NZDJPY 15
NZDCHF 13
GBPNZD -4
SOLUSD 6
US2000 1
COCOA 5
BRENT -3
US30 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 14K
USTEC -51K
DE40 -5.2K
XAGUSD -2.8K
EURGBP 111
USDCAD -1.6K
GBPUSD 2.8K
US500 4.5K
CADCHF 325
EURUSD 39
AUDCAD -296
NZDUSD 1.4K
AUDUSD 1.4K
EURCHF 181
ETHUSD 18K
AUDCHF 418
GBPAUD 1.3K
EURNZD 509
EURAUD 1.3K
GBPCAD 1.2K
GBPJPY 687
GBPCHF 675
USDJPY 131
EURJPY -80
USDCHF 463
BTCUSD 62K
CADJPY -486
NZDCAD 4
EURCAD 439
CHFJPY -916
AUDNZD -1.4K
AUDJPY -1.3K
NZDJPY 334
NZDCHF 115
GBPNZD -55
SOLUSD 413
US2000 -1.7K
COCOA 50
BRENT -58
US30 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +175.04 USD
최악의 거래: -309 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +266.78 USD
연속 최대 손실: -682.59 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.06 × 32
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
VTMarkets-Live
0.54 × 385
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real7
0.60 × 52
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
Darwinex-Live
0.82 × 320
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 189
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
93 더...
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
리뷰 없음
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
