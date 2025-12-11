- 자본
- 축소
트레이드:
417
이익 거래:
292 (70.02%)
손실 거래:
125 (29.98%)
최고의 거래:
175.04 USD
최악의 거래:
-309.48 USD
총 수익:
5 689.85 USD (3 150 025 pips)
총 손실:
-4 098.32 USD (432 194 pips)
연속 최대 이익:
19 (266.78 USD)
연속 최대 이익:
356.22 USD (9)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
97.90%
최대 입금량:
16.67%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
120
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.39
롱(주식매수):
254 (60.91%)
숏(주식차입매도):
163 (39.09%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
3.82 USD
평균 이익:
19.49 USD
평균 손실:
-32.79 USD
연속 최대 손실:
5 (-682.59 USD)
연속 최대 손실:
-682.59 USD (5)
월별 성장률:
32.95%
Algo 트레이딩:
26%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 USD
최대한의:
1 145.15 USD (14.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.75% (1 140.19 USD)
자본금별:
23.04% (1 237.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|USTEC
|23
|DE40
|22
|XAGUSD
|19
|EURGBP
|17
|USDCAD
|15
|GBPUSD
|12
|US500
|11
|CADCHF
|10
|EURUSD
|9
|AUDCAD
|9
|NZDUSD
|8
|AUDUSD
|8
|EURCHF
|7
|ETHUSD
|7
|AUDCHF
|7
|GBPAUD
|6
|EURNZD
|6
|EURAUD
|5
|GBPCAD
|5
|GBPJPY
|5
|GBPCHF
|4
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|USDCHF
|4
|BTCUSD
|4
|CADJPY
|3
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|3
|NZDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|SOLUSD
|2
|US2000
|2
|COCOA
|1
|BRENT
|1
|US30
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|USTEC
|-136
|DE40
|20
|XAGUSD
|-268
|EURGBP
|50
|USDCAD
|-172
|GBPUSD
|353
|US500
|-10
|CADCHF
|37
|EURUSD
|10
|AUDCAD
|-42
|NZDUSD
|136
|AUDUSD
|100
|EURCHF
|25
|ETHUSD
|38
|AUDCHF
|51
|GBPAUD
|70
|EURNZD
|41
|EURAUD
|110
|GBPCAD
|63
|GBPJPY
|57
|GBPCHF
|78
|USDJPY
|33
|EURJPY
|-42
|USDCHF
|36
|BTCUSD
|59
|CADJPY
|-32
|NZDCAD
|-17
|EURCAD
|30
|CHFJPY
|-53
|AUDNZD
|-78
|AUDJPY
|-143
|NZDJPY
|15
|NZDCHF
|13
|GBPNZD
|-4
|SOLUSD
|6
|US2000
|1
|COCOA
|5
|BRENT
|-3
|US30
|5
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|USTEC
|-51K
|DE40
|-5.2K
|XAGUSD
|-2.8K
|EURGBP
|111
|USDCAD
|-1.6K
|GBPUSD
|2.8K
|US500
|4.5K
|CADCHF
|325
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|-296
|NZDUSD
|1.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURCHF
|181
|ETHUSD
|18K
|AUDCHF
|418
|GBPAUD
|1.3K
|EURNZD
|509
|EURAUD
|1.3K
|GBPCAD
|1.2K
|GBPJPY
|687
|GBPCHF
|675
|USDJPY
|131
|EURJPY
|-80
|USDCHF
|463
|BTCUSD
|62K
|CADJPY
|-486
|NZDCAD
|4
|EURCAD
|439
|CHFJPY
|-916
|AUDNZD
|-1.4K
|AUDJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|334
|NZDCHF
|115
|GBPNZD
|-55
|SOLUSD
|413
|US2000
|-1.7K
|COCOA
|50
|BRENT
|-58
|US30
|4.7K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +175.04 USD
최악의 거래: -309 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +266.78 USD
연속 최대 손실: -682.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.06 × 32
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
VTMarkets-Live
|0.54 × 385
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real7
|0.60 × 52
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 78
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
|
OxSecurities-Live
|0.79 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
Darwinex-Live
|0.82 × 320
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 189
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
itexsys-Platform
|1.25 × 16
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
33%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
4
26%
417
70%
98%
1.38
3.82
USD
USD
23%
1:500