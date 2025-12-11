СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Balik1
Akif Demir

Balik1

Akif Demir
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
183 (67.52%)
Убыточных трейдов:
88 (32.47%)
Лучший трейд:
175.04 USD
Худший трейд:
-309.48 USD
Общая прибыль:
3 412.83 USD (393 646 pips)
Общий убыток:
-2 683.34 USD (281 999 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (228.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.60 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
96.90%
Макс. загрузка депозита:
12.51%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
158 (58.30%)
Коротких трейдов:
113 (41.70%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
2.69 USD
Средняя прибыль:
18.65 USD
Средний убыток:
-30.49 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-682.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-682.59 USD (5)
Прирост в месяц:
12.35%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
1 042.69 USD (13.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.08% (1 043.68 USD)
По эквити:
14.16% (801.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 125
USTEC 19
DE40 17
USDCAD 12
EURGBP 9
XAGUSD 9
US500 8
ETHUSD 7
NZDUSD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
EURCHF 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
GBPAUD 3
EURJPY 3
AUDUSD 3
EURAUD 2
CADJPY 2
NZDCAD 2
USDJPY 2
CHFJPY 2
GBPNZD 2
CADCHF 1
GBPCHF 1
COCOA 1
EURCAD 1
BRENT 1
NZDCHF 1
USDCHF 1
BTCUSD 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 567
USTEC -155
DE40 -39
USDCAD -80
EURGBP 133
XAGUSD -157
US500 -14
ETHUSD 38
NZDUSD 76
GBPUSD 216
GBPJPY 57
AUDCAD -43
EURCHF 12
EURUSD 0
GBPCAD 84
GBPAUD 5
EURJPY -63
AUDUSD 45
EURAUD 73
CADJPY -61
NZDCAD 14
USDJPY 47
CHFJPY -46
GBPNZD -4
CADCHF -2
GBPCHF 30
COCOA 5
EURCAD 10
BRENT -3
NZDCHF -3
USDCHF 22
BTCUSD 50
EURNZD 20
AUDNZD 11
AUDJPY -108
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -29
USTEC -61K
DE40 -11K
USDCAD -677
EURGBP 686
XAGUSD -4K
US500 1.9K
ETHUSD 18K
NZDUSD 834
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 687
AUDCAD -452
EURCHF 108
EURUSD 14
GBPCAD 1.2K
GBPAUD 251
EURJPY -418
AUDUSD 425
EURAUD 639
CADJPY -939
NZDCAD 204
USDJPY 429
CHFJPY -699
GBPNZD -55
CADCHF -12
GBPCHF 246
COCOA 50
EURCAD 139
BRENT -58
NZDCHF -16
USDCHF 182
BTCUSD 50K
EURNZD 186
AUDNZD 107
AUDJPY -831
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +175.04 USD
Худший трейд: -309 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +228.01 USD
Макс. убыток в серии: -682.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.06 × 32
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
VTMarkets-Live
0.54 × 375
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Darwinex-Live
0.95 × 311
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
еще 93...
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
