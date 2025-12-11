- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
183 (67.52%)
Убыточных трейдов:
88 (32.47%)
Лучший трейд:
175.04 USD
Худший трейд:
-309.48 USD
Общая прибыль:
3 412.83 USD (393 646 pips)
Общий убыток:
-2 683.34 USD (281 999 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (228.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.60 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
96.90%
Макс. загрузка депозита:
12.51%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
158 (58.30%)
Коротких трейдов:
113 (41.70%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
2.69 USD
Средняя прибыль:
18.65 USD
Средний убыток:
-30.49 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-682.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-682.59 USD (5)
Прирост в месяц:
12.35%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
1 042.69 USD (13.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.08% (1 043.68 USD)
По эквити:
14.16% (801.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|USTEC
|19
|DE40
|17
|USDCAD
|12
|EURGBP
|9
|XAGUSD
|9
|US500
|8
|ETHUSD
|7
|NZDUSD
|6
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|4
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|1
|GBPCHF
|1
|COCOA
|1
|EURCAD
|1
|BRENT
|1
|NZDCHF
|1
|USDCHF
|1
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|567
|USTEC
|-155
|DE40
|-39
|USDCAD
|-80
|EURGBP
|133
|XAGUSD
|-157
|US500
|-14
|ETHUSD
|38
|NZDUSD
|76
|GBPUSD
|216
|GBPJPY
|57
|AUDCAD
|-43
|EURCHF
|12
|EURUSD
|0
|GBPCAD
|84
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|-63
|AUDUSD
|45
|EURAUD
|73
|CADJPY
|-61
|NZDCAD
|14
|USDJPY
|47
|CHFJPY
|-46
|GBPNZD
|-4
|CADCHF
|-2
|GBPCHF
|30
|COCOA
|5
|EURCAD
|10
|BRENT
|-3
|NZDCHF
|-3
|USDCHF
|22
|BTCUSD
|50
|EURNZD
|20
|AUDNZD
|11
|AUDJPY
|-108
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-29
|USTEC
|-61K
|DE40
|-11K
|USDCAD
|-677
|EURGBP
|686
|XAGUSD
|-4K
|US500
|1.9K
|ETHUSD
|18K
|NZDUSD
|834
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|687
|AUDCAD
|-452
|EURCHF
|108
|EURUSD
|14
|GBPCAD
|1.2K
|GBPAUD
|251
|EURJPY
|-418
|AUDUSD
|425
|EURAUD
|639
|CADJPY
|-939
|NZDCAD
|204
|USDJPY
|429
|CHFJPY
|-699
|GBPNZD
|-55
|CADCHF
|-12
|GBPCHF
|246
|COCOA
|50
|EURCAD
|139
|BRENT
|-58
|NZDCHF
|-16
|USDCHF
|182
|BTCUSD
|50K
|EURNZD
|186
|AUDNZD
|107
|AUDJPY
|-831
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +175.04 USD
Худший трейд: -309 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +228.01 USD
Макс. убыток в серии: -682.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
VTindex-MT5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.06 × 32
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
Exness-MT5Real9
|0.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
VTMarkets-Live
|
AronGroups-Server
|0.44 × 62
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
FxPro-MT5 Live02
|0.48 × 27
|
Exness-MT5Real7
Darwinex-Live
|
Markets.com-Live
|0.54 × 375
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Hankotrade-Live
|0.76 × 580
|
OxSecurities-Live
|0.79 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
Darwinex-Live
|0.95 × 311
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 188
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
3
40%
271
67%
97%
1.27
2.69
USD
USD
18%
1:500