Akif Demir

Balik1

Akif Demir
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 10%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
273
盈利交易:
184 (67.39%)
亏损交易:
89 (32.60%)
最好交易:
175.04 USD
最差交易:
-309.48 USD
毛利:
3 416.28 USD (393 991 pips)
毛利亏损:
-2 766.62 USD (284 772 pips)
最大连续赢利:
12 (228.01 USD)
最大连续盈利:
234.60 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
96.90%
最大入金加载:
12.51%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.58
长期交易:
158 (57.88%)
短期交易:
115 (42.12%)
利润因子:
1.23
预期回报:
2.38 USD
平均利润:
18.57 USD
平均损失:
-31.09 USD
最大连续失误:
5 (-682.59 USD)
最大连续亏损:
-682.59 USD (5)
每月增长:
10.45%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
1 123.52 USD (14.46%)
相对跌幅:
结余:
19.46% (1 123.60 USD)
净值:
14.16% (801.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 126
USTEC 19
DE40 17
USDCAD 12
EURGBP 9
XAGUSD 9
US500 8
ETHUSD 7
NZDUSD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
EURCHF 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
GBPAUD 3
EURJPY 3
AUDUSD 3
EURAUD 2
CADJPY 2
NZDCAD 2
USDJPY 2
CHFJPY 2
GBPNZD 2
CADCHF 1
GBPCHF 1
COCOA 1
EURCAD 1
BRENT 1
NZDCHF 1
USDCHF 1
BTCUSD 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
SOLUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 484
USTEC -155
DE40 -39
USDCAD -80
EURGBP 133
XAGUSD -157
US500 -14
ETHUSD 38
NZDUSD 76
GBPUSD 216
GBPJPY 57
AUDCAD -43
EURCHF 12
EURUSD 0
GBPCAD 84
GBPAUD 5
EURJPY -63
AUDUSD 45
EURAUD 73
CADJPY -61
NZDCAD 14
USDJPY 47
CHFJPY -46
GBPNZD -4
CADCHF -2
GBPCHF 30
COCOA 5
EURCAD 10
BRENT -3
NZDCHF -3
USDCHF 22
BTCUSD 50
EURNZD 20
AUDNZD 11
AUDJPY -108
SOLUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.8K
USTEC -61K
DE40 -11K
USDCAD -677
EURGBP 686
XAGUSD -4K
US500 1.9K
ETHUSD 18K
NZDUSD 834
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 687
AUDCAD -452
EURCHF 108
EURUSD 14
GBPCAD 1.2K
GBPAUD 251
EURJPY -418
AUDUSD 425
EURAUD 639
CADJPY -939
NZDCAD 204
USDJPY 429
CHFJPY -699
GBPNZD -55
CADCHF -12
GBPCHF 246
COCOA 50
EURCAD 139
BRENT -58
NZDCHF -16
USDCHF 182
BTCUSD 50K
EURNZD 186
AUDNZD 107
AUDJPY -831
SOLUSD 345
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +175.04 USD
最差交易: -309 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +228.01 USD
最大连续亏损: -682.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.06 × 32
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
VTMarkets-Live
0.54 × 375
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Darwinex-Live
0.95 × 311
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
93 更多...
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
没有评论
2025.12.24 15:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
