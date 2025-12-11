- 成长
交易:
273
盈利交易:
184 (67.39%)
亏损交易:
89 (32.60%)
最好交易:
175.04 USD
最差交易:
-309.48 USD
毛利:
3 416.28 USD (393 991 pips)
毛利亏损:
-2 766.62 USD (284 772 pips)
最大连续赢利:
12 (228.01 USD)
最大连续盈利:
234.60 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
96.90%
最大入金加载:
12.51%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.58
长期交易:
158 (57.88%)
短期交易:
115 (42.12%)
利润因子:
1.23
预期回报:
2.38 USD
平均利润:
18.57 USD
平均损失:
-31.09 USD
最大连续失误:
5 (-682.59 USD)
最大连续亏损:
-682.59 USD (5)
每月增长:
10.45%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
1 123.52 USD (14.46%)
相对跌幅:
结余:
19.46% (1 123.60 USD)
净值:
14.16% (801.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|USTEC
|19
|DE40
|17
|USDCAD
|12
|EURGBP
|9
|XAGUSD
|9
|US500
|8
|ETHUSD
|7
|NZDUSD
|6
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|4
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|1
|GBPCHF
|1
|COCOA
|1
|EURCAD
|1
|BRENT
|1
|NZDCHF
|1
|USDCHF
|1
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|SOLUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|484
|USTEC
|-155
|DE40
|-39
|USDCAD
|-80
|EURGBP
|133
|XAGUSD
|-157
|US500
|-14
|ETHUSD
|38
|NZDUSD
|76
|GBPUSD
|216
|GBPJPY
|57
|AUDCAD
|-43
|EURCHF
|12
|EURUSD
|0
|GBPCAD
|84
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|-63
|AUDUSD
|45
|EURAUD
|73
|CADJPY
|-61
|NZDCAD
|14
|USDJPY
|47
|CHFJPY
|-46
|GBPNZD
|-4
|CADCHF
|-2
|GBPCHF
|30
|COCOA
|5
|EURCAD
|10
|BRENT
|-3
|NZDCHF
|-3
|USDCHF
|22
|BTCUSD
|50
|EURNZD
|20
|AUDNZD
|11
|AUDJPY
|-108
|SOLUSD
|3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|USTEC
|-61K
|DE40
|-11K
|USDCAD
|-677
|EURGBP
|686
|XAGUSD
|-4K
|US500
|1.9K
|ETHUSD
|18K
|NZDUSD
|834
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|687
|AUDCAD
|-452
|EURCHF
|108
|EURUSD
|14
|GBPCAD
|1.2K
|GBPAUD
|251
|EURJPY
|-418
|AUDUSD
|425
|EURAUD
|639
|CADJPY
|-939
|NZDCAD
|204
|USDJPY
|429
|CHFJPY
|-699
|GBPNZD
|-55
|CADCHF
|-12
|GBPCHF
|246
|COCOA
|50
|EURCAD
|139
|BRENT
|-58
|NZDCHF
|-16
|USDCHF
|182
|BTCUSD
|50K
|EURNZD
|186
|AUDNZD
|107
|AUDJPY
|-831
|SOLUSD
|345
- 入金加载
- 提取
最好交易: +175.04 USD
最差交易: -309 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +228.01 USD
最大连续亏损: -682.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
TickmillEU-Live
|0.06 × 32
RannForex-Server
|0.18 × 11
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
Exness-MT5Real7
|0.49 × 45
VTMarkets-Live
|0.54 × 375
AronGroups-Server
|0.57 × 7
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
OxSecurities-Live
|0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
Darwinex-Live
|0.95 × 311
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 188
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Bu hesapta fazla riske yer yok. tüm işlemler minumum risk ile yapılıyor. en fazla geri çekilmeyi 30 un üzerine çıkartmamaya çalışacağım.
