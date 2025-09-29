SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / VCET MTF
Maxim Zlobin

VCET MTF

Maxim Zlobin
0 reviews
Reliability
15 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 54%
AlfaForexRU-Real
1:40
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
87
Profit Trades:
77 (88.50%)
Loss Trades:
10 (11.49%)
Best trade:
1 139.33 RUB
Worst trade:
-755.56 RUB
Gross Profit:
9 699.97 RUB (8 387 pips)
Gross Loss:
-2 681.30 RUB (2 497 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (1 438.68 RUB)
Maximal consecutive profit:
2 689.86 RUB (5)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading activity:
95.81%
Max deposit load:
100.16%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
6.53
Long Trades:
42 (48.28%)
Short Trades:
45 (51.72%)
Profit Factor:
3.62
Expected Payoff:
80.67 RUB
Average Profit:
125.97 RUB
Average Loss:
-268.13 RUB
Maximum consecutive losses:
2 (-1 074.32 RUB)
Maximal consecutive loss:
-1 074.32 RUB (2)
Monthly growth:
6.41%
Annual Forecast:
77.83%
Algo trading:
32%
Drawdown by balance:
Absolute:
200.96 RUB
Maximal:
1 074.32 RUB (6.97%)
Relative drawdown:
By Balance:
5.09% (526.06 RUB)
By Equity:
43.55% (16 121.67 RUB)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSDrfd 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 139.33 RUB
Worst trade: -756 RUB
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +1 438.68 RUB
Maximal consecutive loss: -1 074.32 RUB

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

🎯 **MultiTimeFrame Master** - Умный советник на основе MultiTimeFrame

**Ключевые преимущества:**

✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)

✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность

✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах

✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ

✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)

**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности

**Результаты:**

📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях

⚡ Быстрая реакция на изменения рынка

🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента

**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---

**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!

🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*



No reviews
2025.12.21 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register