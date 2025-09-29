- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|38
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🎯 **MultiTimeFrame MFI Master** - Умный советник на основе индикатора Money Flow Index
**Ключевые преимущества:**
✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)
✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность
✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах MFI
✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ
✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)
**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ MFI с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности
**Результаты:**
📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях
⚡ Быстрая реакция на изменения рынка
🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента
**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---
**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!
🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*
USD
RUB
RUB