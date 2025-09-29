SinyallerBölümler
Maxim Zlobin

VCET MTF

Maxim Zlobin
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
36 (87.80%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (12.20%)
En iyi işlem:
576.17 RUB
En kötü işlem:
-222.26 RUB
Brüt kâr:
3 195.87 RUB (3 853 pips)
Brüt zarar:
-899.77 RUB (1 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 559.60 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 559.60 RUB (9)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
49.61%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.36
Alış işlemleri:
21 (51.22%)
Satış işlemleri:
20 (48.78%)
Kâr faktörü:
3.55
Beklenen getiri:
56.00 RUB
Ortalama kâr:
88.77 RUB
Ortalama zarar:
-179.95 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-222.26 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-222.26 RUB (1)
Aylık büyüme:
22.96%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
200.96 RUB
Maksimum:
526.06 RUB (5.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.64% (79.10 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 38
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +576.17 RUB
En kötü işlem: -222 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 559.60 RUB
Maksimum ardışık zarar: -222.26 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🎯 **MultiTimeFrame MFI Master** - Умный советник на основе индикатора Money Flow Index

**Ключевые преимущества:**

✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)

✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность

✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах MFI

✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ

✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)

**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ MFI с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности

**Результаты:**

📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях

⚡ Быстрая реакция на изменения рынка

🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента

**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---

**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!

🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*



İnceleme yok
2025.09.29 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
