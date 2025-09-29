- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDrfd
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDrfd
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
🎯 **MultiTimeFrame Master** - Умный советник на основе MultiTimeFrame
**Ключевые преимущества:**
✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)
✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность
✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах
✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ
✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)
**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности
**Результаты:**
📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях
⚡ Быстрая реакция на изменения рынка
🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента
**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---
**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!
🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*