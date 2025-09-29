SeñalesSecciones
Maxim Zlobin

VCET MTF

Maxim Zlobin
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 54%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
77 (88.50%)
Transacciones Irrentables:
10 (11.49%)
Mejor transacción:
1 139.33 RUB
Peor transacción:
-755.56 RUB
Beneficio Bruto:
9 699.97 RUB (8 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 681.30 RUB (2 497 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 438.68 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
2 689.86 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
96.86%
Carga máxima del depósito:
100.16%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.53
Transacciones Largas:
42 (48.28%)
Transacciones Cortas:
45 (51.72%)
Factor de Beneficio:
3.62
Beneficio Esperado:
80.67 RUB
Beneficio medio:
125.97 RUB
Pérdidas medias:
-268.13 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 074.32 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 074.32 RUB (2)
Crecimiento al mes:
6.41%
Pronóstico anual:
77.83%
Trading algorítmico:
32%
Reducción de balance:
Absoluto:
200.96 RUB
Máxima:
1 074.32 RUB (6.97%)
Reducción relativa:
De balance:
5.09% (526.06 RUB)
De fondos:
43.55% (16 121.67 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

🎯 **MultiTimeFrame Master** - Умный советник на основе MultiTimeFrame

**Ключевые преимущества:**

✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)

✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность

✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах

✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ

✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)

**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности

**Результаты:**

📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях

⚡ Быстрая реакция на изменения рынка

🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента

**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---

**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!

🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*



2025.12.21 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
