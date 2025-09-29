シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / VCET MTF
Maxim Zlobin

VCET MTF

Maxim Zlobin
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 54%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
87
利益トレード:
77 (88.50%)
損失トレード:
10 (11.49%)
ベストトレード:
1 139.33 RUB
最悪のトレード:
-755.56 RUB
総利益:
9 699.97 RUB (8 387 pips)
総損失:
-2 681.30 RUB (2 497 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 438.68 RUB)
最大連続利益:
2 689.86 RUB (5)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
96.86%
最大入金額:
100.16%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.53
長いトレード:
42 (48.28%)
短いトレード:
45 (51.72%)
プロフィットファクター:
3.62
期待されたペイオフ:
80.67 RUB
平均利益:
125.97 RUB
平均損失:
-268.13 RUB
最大連続の負け:
2 (-1 074.32 RUB)
最大連続損失:
-1 074.32 RUB (2)
月間成長:
6.41%
年間予想:
77.83%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
200.96 RUB
最大の:
1 074.32 RUB (6.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.09% (526.06 RUB)
エクイティによる:
43.55% (16 121.67 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 139.33 RUB
最悪のトレード: -756 RUB
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 438.68 RUB
最大連続損失: -1 074.32 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

🎯 **MultiTimeFrame Master** - Умный советник на основе MultiTimeFrame

**Ключевые преимущества:**

✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)

✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность

✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах

✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ

✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)

**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности

**Результаты:**

📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях

⚡ Быстрая реакция на изменения рынка

🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента

**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---

**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!

🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*



レビューなし
2025.12.29 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
