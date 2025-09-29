SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / VCET MTF
Maxim Zlobin

VCET MTF

Maxim Zlobin
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
36 (87.80%)
Loss Trade:
5 (12.20%)
Best Trade:
576.17 RUB
Worst Trade:
-222.26 RUB
Profitto lordo:
3 195.87 RUB (3 853 pips)
Perdita lorda:
-899.77 RUB (1 089 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 559.60 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 559.60 RUB (9)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
49.61%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.36
Long Trade:
21 (51.22%)
Short Trade:
20 (48.78%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
56.00 RUB
Profitto medio:
88.77 RUB
Perdita media:
-179.95 RUB
Massime perdite consecutive:
1 (-222.26 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-222.26 RUB (1)
Crescita mensile:
22.96%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
200.96 RUB
Massimale:
526.06 RUB (5.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.64% (79.10 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 38
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +576.17 RUB
Worst Trade: -222 RUB
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 559.60 RUB
Massima perdita consecutiva: -222.26 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🎯 **MultiTimeFrame MFI Master** - Умный советник на основе индикатора Money Flow Index

**Ключевые преимущества:**

✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)

✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность

✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах MFI

✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ

✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)

**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ MFI с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности

**Результаты:**

📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях

⚡ Быстрая реакция на изменения рынка

🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента

**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---

**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!

🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*



Non ci sono recensioni
2025.09.29 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
