|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|38
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🎯 **MultiTimeFrame MFI Master** - Умный советник на основе индикатора Money Flow Index
**Ключевые преимущества:**
✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)
✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность
✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах MFI
✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ
✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)
**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ MFI с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности
**Результаты:**
📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях
⚡ Быстрая реакция на изменения рынка
🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента
**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---
**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!
🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*
