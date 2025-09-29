SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / VCET MTF
Maxim Zlobin

VCET MTF

Maxim Zlobin
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 54%
AlfaForexRU-Real
1:40
Negociações:
87
Negociações com lucro:
77 (88.50%)
Negociações com perda:
10 (11.49%)
Melhor negociação:
1 139.33 RUB
Pior negociação:
-755.56 RUB
Lucro bruto:
9 699.97 RUB (8 387 pips)
Perda bruta:
-2 681.30 RUB (2 497 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 438.68 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
2 689.86 RUB (5)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
96.86%
Depósito máximo carregado:
100.16%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.53
Negociações longas:
42 (48.28%)
Negociações curtas:
45 (51.72%)
Fator de lucro:
3.62
Valor esperado:
80.67 RUB
Lucro médio:
125.97 RUB
Perda média:
-268.13 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 074.32 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 074.32 RUB (2)
Crescimento mensal:
6.41%
Previsão anual:
77.83%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
200.96 RUB
Máximo:
1 074.32 RUB (6.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.09% (526.06 RUB)
Pelo Capital Líquido:
43.55% (16 121.67 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Melhor negociação: +1 139.33 RUB
Pior negociação: -756 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 438.68 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 074.32 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

🎯 **MultiTimeFrame Master** - Умный советник на основе MultiTimeFrame

**Ключевые преимущества:**

✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)

✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность

✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах

✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ

✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)

**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности

**Результаты:**

📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях

⚡ Быстрая реакция на изменения рынка

🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента

**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---

**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!

🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*



2025.12.29 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
