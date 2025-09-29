SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / VCET MTF
Maxim Zlobin

VCET MTF

Maxim Zlobin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 54%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
77 (88.50%)
Verlusttrades:
10 (11.49%)
Bester Trade:
1 139.33 RUB
Schlechtester Trade:
-755.56 RUB
Bruttoprofit:
9 699.97 RUB (8 387 pips)
Bruttoverlust:
-2 681.30 RUB (2 497 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 438.68 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 689.86 RUB (5)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
96.86%
Max deposit load:
100.16%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.53
Long-Positionen:
42 (48.28%)
Short-Positionen:
45 (51.72%)
Profit-Faktor:
3.62
Mathematische Gewinnerwartung:
80.67 RUB
Durchschnittlicher Profit:
125.97 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-268.13 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 074.32 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 074.32 RUB (2)
Wachstum pro Monat :
6.41%
Jahresprognose:
77.83%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
200.96 RUB
Maximaler:
1 074.32 RUB (6.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.09% (526.06 RUB)
Kapital:
43.55% (16 121.67 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 139.33 RUB
Schlechtester Trade: -756 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 438.68 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 074.32 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🎯 **MultiTimeFrame Master** - Умный советник на основе MultiTimeFrame

**Ключевые преимущества:**

✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)

✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность

✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах

✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ

✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)

**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности

**Результаты:**

📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях

⚡ Быстрая реакция на изменения рынка

🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента

**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---

**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!

🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*



Keine Bewertungen
2025.12.29 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
