Сигналы / MetaTrader 5 / VCET MTF
Maxim Zlobin

VCET MTF

Maxim Zlobin
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 54%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
77 (88.50%)
Убыточных трейдов:
10 (11.49%)
Лучший трейд:
1 139.33 RUB
Худший трейд:
-755.56 RUB
Общая прибыль:
9 699.97 RUB (8 387 pips)
Общий убыток:
-2 681.30 RUB (2 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 438.68 RUB)
Макс. прибыль в серии:
2 689.86 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
95.81%
Макс. загрузка депозита:
100.16%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.53
Длинных трейдов:
42 (48.28%)
Коротких трейдов:
45 (51.72%)
Профит фактор:
3.62
Мат. ожидание:
80.67 RUB
Средняя прибыль:
125.97 RUB
Средний убыток:
-268.13 RUB
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 074.32 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 074.32 RUB (2)
Прирост в месяц:
6.41%
Годовой прогноз:
77.83%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
200.96 RUB
Максимальная:
1 074.32 RUB (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (526.06 RUB)
По эквити:
43.55% (16 121.67 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 139.33 RUB
Худший трейд: -756 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 438.68 RUB
Макс. убыток в серии: -1 074.32 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🎯 **MultiTimeFrame Master** - Умный советник на основе MultiTimeFrame

**Ключевые преимущества:**

✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)

✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность

✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах

✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ

✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)

**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности

**Результаты:**

📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях

⚡ Быстрая реакция на изменения рынка

🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента

**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---

**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!

🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*



Нет отзывов
2025.12.21 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
