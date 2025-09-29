SignauxSections
Maxim Zlobin

VCET MTF

Maxim Zlobin
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
36 (87.80%)
Perte trades:
5 (12.20%)
Meilleure transaction:
576.17 RUB
Pire transaction:
-222.26 RUB
Bénéfice brut:
3 195.87 RUB (3 853 pips)
Perte brute:
-899.77 RUB (1 089 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 559.60 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 559.60 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
49.61%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
4.36
Longs trades:
21 (51.22%)
Courts trades:
20 (48.78%)
Facteur de profit:
3.55
Rendement attendu:
56.00 RUB
Bénéfice moyen:
88.77 RUB
Perte moyenne:
-179.95 RUB
Pertes consécutives maximales:
1 (-222.26 RUB)
Perte consécutive maximale:
-222.26 RUB (1)
Croissance mensuelle:
22.96%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
200.96 RUB
Maximal:
526.06 RUB (5.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUB)
Par fonds propres:
0.64% (79.10 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 38
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +576.17 RUB
Pire transaction: -222 RUB
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 559.60 RUB
Perte consécutive maximale: -222.26 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🎯 **MultiTimeFrame MFI Master** - Умный советник на основе индикатора Money Flow Index

**Ключевые преимущества:**

✅ **Мультитаймфреймный анализ** - одновременный мониторинг 6 таймфреймов (M5-D1)

✅ **Адаптивные торговые зоны** - автоматическая подстройка под рыночную волатильность

✅ **Инверсная стратегия** - уникальная логика торговли в экстремумах MFI

✅ **Система приоритетов** - взвешенное принятие решений по старшим ТФ

✅ **Защита капитала** - трейлинг-стоп и контроль просадки (адаптивно)

**Как это работает:** Советник использует продвинутый анализ MFI с инверсными сигналами в адаптивных зонах, что позволяет: - Ловить развороты тренда в моментах перекупленности/перепроданности - Фильтровать ложные сигналы через мультитаймфреймное подтверждение - Автоматически адаптироваться к изменяющейся волатильности

**Результаты:**

📈 Стабильная прибыль в различных рыночных условиях

⚡ Быстрая реакция на изменения рынка

🛡️ Минимальные просадки за счет системы риск-менеджмента

**Идеально для:** - Трейдеров, ищущих надежную автоматическую стратегию - Инвесторов, ценящих капиталосбережение - Партнеров по сигналам с прозрачной логикой работы ---

**Присоединяйтесь к успешным трейдерам!

🚀** *Доступны сигналы для копирования сделок*



Aucun avis
2025.09.29 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
