Halo semuanya,
rekan2 ada yang pernah wd pakai bank transfer ke bca? bisa sharing hasilnya?
saya WD pakai bank transfer dari 30 januari 2025 sampai hari ini 19 february 2025 belum masuk transferannya.
Nanya help desk katanya lagi di check...
Sepertinya mesti daftar jenius
Terima kasih sebelumnya
Mau tanya ?
Tadi saya mencoba wd lewat jenius, tapi belum sempat ngisi nomer kartu dll,
Malah milih back. Jadi di lock uang wdnya, apakah uangnya akan balik lagi, atau
Di lock terus alias angus ?
biar jelas
gak sampe 1 hari masuk
baru 2 minggu yang lalu saya alami kasus seperti ini, sama persis dengan yang saya alami. namanya juga masih coba2..pas di back uang sudah di lock. Akhirnya nanya help desk, langsung di bukain lagi locknya
pake jenius lancar
gak sampe 1 hari masuk
cara buka jenius bagaimana ya... harus offline ke bank atau online...
terus debitnya yg visa apa mastercard dan administrasi per bulan berapa ya...
Biasanya banyak pak di mall, saya daftar juga di mall di surabaya. utk per blnnya fee 10000 rp, punya saya yg visa pak
saya coba buka jenius pake app ngak bisa tembus sampai hari ini, mesti ke gerai sepertinya
Lewat online juga bisa