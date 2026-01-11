Indonesian Member - page 604

Halo semuanya,

rekan2 ada yang pernah wd pakai bank transfer ke bca? bisa sharing hasilnya?

saya WD pakai bank transfer dari 30 januari 2025 sampai hari ini 19 february 2025 belum masuk transferannya. 

Nanya help desk katanya lagi di check...

Sepertinya mesti daftar jenius

Terima kasih sebelumnya

 

Mau tanya ?

Tadi saya mencoba wd lewat jenius, tapi belum sempat ngisi nomer kartu dll, 

Malah milih back. Jadi di lock uang wdnya, apakah uangnya akan balik lagi, atau

Di lock terus alias angus ?

 
Nanya help desk 
biar jelas
 
pake jenius lancar
gak sampe 1 hari masuk
 
baru 2 minggu yang lalu saya alami kasus seperti ini, sama persis dengan yang saya alami. namanya juga masih coba2..pas di back uang sudah di lock. Akhirnya nanya help desk, langsung di bukain lagi locknya

 
cara buka jenius bagaimana ya... harus offline ke bank atau online... 

terus debitnya yg visa apa mastercard dan administrasi per bulan berapa ya...

 
jenius tinggal donlot aplikasi aja om, online bisa
 
saya coba buka jenius pake app ngak bisa tembus sampai hari ini, mesti ke gerai sepertinya
 
Biasanya banyak pak di mall, saya daftar juga di mall di surabaya. utk per blnnya fee 10000 rp, punya saya yg visa pak

 
Lewat online juga bisa 


