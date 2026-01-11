Indonesian Member - page 598

Ada yang bisa jelaskan Kenapa akun Signal saya dihapus oleh mql5 padahal akun saya cent tapi sistem di mQl5 katanya akun saya demo 🤔
 
Anggry Gustiawan Muhsin #:
Can someone explain why my Signal account was deleted by mql5 even though my account was cent but the system in mQl5 said my account was a demo 🤔
"Support for signals on any non-real accounts (demo, contest, cents, etc.) for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 is completely removed" -
details: post
 
1225113 #:

heiken_ashi_ma_t3_new_alerts-2.mq4

heiken_ashi_ma_t3_new_-_separate.mq4

hi ,

this is not working, can you share ex file please
 


hanya di tempatku atau ada yang sama?
 
Umar Ismail #:


hanya di tempatku atau ada yang sama?

Saya tidak mengalami seperti itu.

 
Umar Ismail #:


hanya di tempatku atau ada yang sama?

coba di refresh pak, biasanya koneksi internet lambat

 
salam kenal semua... ini ada komunitasnya kah untuk Indonesian member? atau hanya sebatas di forum ini saja?
 
Sardion Maranatha #:
salam kenal semua... ini ada komunitasnya kah untuk Indonesian member? atau hanya sebatas di forum ini saja?

Tidak ada pak, hanya sebatas di forum saja

 
Biantoro Kunarto #:

coba di refresh pak, biasanya koneksi internet lambat

sudah
tapi  masih tetap
klo pake vpn lancar :D

 
Absen..lumayan buat nambah2 silahturahmi
