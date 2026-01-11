Indonesian Member - page 606

Hallo.... I am from Lampung salam kenal semuanya 
 
Sy jg dulu pernah begini pas mql5 merubah payment processor mereka yang mengurus payment visa. Dulu sih kalau tdk salah kira2 semingguan. Nanti kalau sudah clear, wd berikut2nya bakal instant kok

CS Jenius ada minta bukti payment dari mql5 ga? Dulu saya sampe diminta, lalu saya mintakan ke CS mql5, mereka sediakan.
Tapi kemarin kok aneh, tiba² tidak bisa dipindahkan saldonya, dari e-card ke saldo utama, jadi tdk bisa diuangkan. Tanya CS jenius bilangnya hanya suruh menunggu, tdk disuruh minta bukti payment ke mql5, krn masalahnya ada di visa nya. Tapi gak tau lagi jika seandainya nanti setelah nunggu lama akhirnya diminta bukti payment nya.
 
saya sudah daftar jenius dan lansung coba transfer dana dari mql5 ke jenius, hasilnya instan langsung masuk rekening. kursnya juga lebih bagus dan tidak kepotong biaya lain2, tahu begini dari dulu daftar jenius. terima kasih rekan2 atas bantuannya
 
Apakah ada minimum anount supaya bisa WD ?

Potongannya berapa % dari sisi MQL5 ?
Pakai jenius saja, potongan kecil, langsung masuk.
 
Apakah ada alternatif lain selain bank jenius? Soalnya saya nyoba bank lain gagal semua. Hanya untuk alternatif saja kok, saya sudah pakai bank jenius
 

Permasalahan telah terselesaikan sekitar 3 minggu. Sebabnya karena WD saat server Jenius lagi offline.
Jadi lain kali usahakan jangan WD ke kartu visa Jenius saat server Jenius lagi offline, yaitu sekitar jam 23:00 sampai jam 01:00
 
Apakah ada alternatif lain selain bank jenius? Soalnya saya nyoba bank lain gagal semua. Hanya untuk alternatif saja kok, saya sudah pakai bank jenius
Sy dulu pernah menggunakan kartu virtual debit visa Bank Jago. Tapi beberapa waktu lalu coba lagi sudah tidak bisa. Kata CS nya, Bank Jago sudah tidak lagi mendukung OCT (Original Credit Transaction).
 
       Tolong tanya apa betul mau topup / payment di mql5.com lewat paypal tidak bisa???? Kok pembayaran lewat paypal tidak ada / hilang??? Terima kasih untuk infonya

Betul, fasilitas Paypal sudah tidak ada.

Untuk top up bisa pakai ini :

mungkin bisa dicoba pakai OVO atau Dana.

utk withdraw bisa pakai jenius

