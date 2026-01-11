Indonesian Member - page 606
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Sy jg dulu pernah begini pas mql5 merubah payment processor mereka yang mengurus payment visa. Dulu sih kalau tdk salah kira2 semingguan. Nanti kalau sudah clear, wd berikut2nya bakal instant kokCS Jenius ada minta bukti payment dari mql5 ga? Dulu saya sampe diminta, lalu saya mintakan ke CS mql5, mereka sediakan.
Apakah ada minimum anount supaya bisa WD ?
Tolong tanya apa betul mau topup / payment di mql5.com lewat paypal tidak bisa???? Kok pembayaran lewat paypal tidak ada / hilang??? Terima kasih untuk infonya
Sebelumnya sy WD sudah berkali-kali lewat visa debit e-card jenius. Lancar² saja. Proses instan dan bisa langsung di uangkan.
Apakah ada alternatif lain selain bank jenius? Soalnya saya nyoba bank lain gagal semua. Hanya untuk alternatif saja kok, saya sudah pakai bank jenius
Tolong tanya apa betul mau topup / payment di mql5.com lewat paypal tidak bisa???? Kok pembayaran lewat paypal tidak ada / hilang??? Terima kasih untuk infonya
Betul, fasilitas Paypal sudah tidak ada.
Untuk top up bisa pakai ini :
mungkin bisa dicoba pakai OVO atau Dana.
utk withdraw bisa pakai jenius