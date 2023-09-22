I will write an advisor free of charge - page 122
I'm confused (( I don't know where or how to click)
fix my version and I'll see what's changed and understand)
Please send me an .ex4 Expert Advisor with no errors that you can post on the website.
I have one of my own but it generates errors I can't figure out why, see the difference in the code
Does anyone need it? Why do you want to post it?
Show me on this example please )
two warnings - need to be resolved
-----------------------
Here's the fix -
Try it now.
--------------------------------------------------------------
Pulse of a preinfarction
It's not his, it's to figure out what to do.
test on EURUSD,H1 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order opening error: 131 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Error opening order: 131 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:01:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 there are no trading operations
I take it orders are not opening?
If this is the one you wanted to post, look at the picture above. of course it won't pass the test.
Good afternoon, is anyone able to implement an EA. If not for free, please send me a message in your inbox.
Divergence based EA on Stoch and RSI indicators
We should buy/sell only if the divergence appears simultaneously (may be with divergence not more than 3 bars) on both indicators and asset price. It is necessary for advisor to find Class A buy and sell divergences on the price chart, Stoch and RSI.