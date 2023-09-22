I will write an advisor free of charge - page 122

Oleg Aliev:

I'm confused (( I don't know where or how to click)

fix my version and I'll see what's changed and understand)

 
Oleg Aliev:

Please send me an .ex4 Expert Advisor with no errors that you can post on the website.

I have one of my own but it generates errors I can't figure out why, see the difference in the code

Does anyone need it? Why do you want to post it?

Oleg Aliev:

Show me on this example please )

two warnings - need to be resolved

Here's the fix -

Try it now.

Pulse of a preinfarction

Alexey Viktorov:

Does anyone need it? Why do you want to put it out there?

It's not his, it's to figure out what to do.

 
Alexsandr San:

issues two warnings - need to be rectified

Here's the fix -

Try it now

test on EURUSD,H1 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order opening error: 131 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Error opening order: 131 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:01:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 there are no trading operations

 
Oleg Aliev:

test on EURUSD,H1 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Error opening order: 131 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Order Opening Error: 131 2017.04.03 00:01:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 there are no trading operations

I take it orders are not opening?

Oleg Aliev:

I take it the orders don't open?

If this is the one you wanted to post, look at the picture above. of course it won't pass the test.

 

Good afternoon, is anyone able to implement an EA. If not for free, please send me a message in your inbox.

Divergence based EA on Stoch and RSI indicators

We should buy/sell only if the divergence appears simultaneously (may be with divergence not more than 3 bars) on both indicators and asset price. It is necessary for advisor to find Class A buy and sell divergences on the price chart, Stoch and RSI.

Hello! Does anyone have a pyramiding script ready for MT5?
 
Afternoon!
Help me implement an idea. The idea is as follows:
For the last n-candles .The script detects a sudden change in volume. To clarify: From the range of n-candles, noticed on one candle - the value of 50, and on the second 100. The difference is 100%. On detecting this imbalance in the volume the script generates an Alert(" signal")

