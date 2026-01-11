SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SERONGGA
Ludi Elip Rimawan

SERONGGA

Ludi Elip Rimawan
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
8 (80.00%)
Negociações com perda:
2 (20.00%)
Melhor negociação:
149.50 USD
Pior negociação:
-21.24 USD
Lucro bruto:
414.20 USD (18 489 pips)
Perda bruta:
-41.34 USD (4 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (354.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
354.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
9.02
Negociações longas:
7 (70.00%)
Negociações curtas:
3 (30.00%)
Fator de lucro:
10.02
Valor esperado:
37.29 USD
Lucro médio:
51.78 USD
Perda média:
-20.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-41.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.34 USD (2)
Crescimento mensal:
32.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
41.34 USD (3.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 373
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +149.50 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +354.50 USD
Máxima perda consecutiva: -41.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
XAUUSD
Sem comentários
2026.01.11 14:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.06 09:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar