Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
149.50 USD
Worst Trade:
-21.24 USD
Profitto lordo:
414.20 USD (18 489 pips)
Perdita lorda:
-41.34 USD (4 090 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (354.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
9.02
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
10.02
Profitto previsto:
37.29 USD
Profitto medio:
51.78 USD
Perdita media:
-20.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-41.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.34 USD (2)
Crescita mensile:
32.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.34 USD (3.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|373
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +149.50 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +354.50 USD
Massima perdita consecutiva: -41.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD
