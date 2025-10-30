- Wachstum
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
21 (45.65%)
Verlusttrades:
25 (54.35%)
Bester Trade:
31.24 HKD
Schlechtester Trade:
-122.47 HKD
Bruttoprofit:
426.19 HKD (8 963 pips)
Bruttoverlust:
-973.11 HKD (19 479 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (168.49 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.49 HKD (8)
Sharpe Ratio:
-0.29
Trading-Aktivität:
16.63%
Max deposit load:
6.20%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.71
Long-Positionen:
11 (23.91%)
Short-Positionen:
35 (76.09%)
Profit-Faktor:
0.44
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.89 HKD
Durchschnittlicher Profit:
20.29 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.92 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-774.25 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-774.25 HKD (12)
Wachstum pro Monat :
2.18%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
685.75 HKD
Maximaler:
774.25 HKD (15.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.84% (774.25 HKD)
Kapital:
15.99% (781.53 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CHFJPY
|-92
|GBPNZD
|6
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|6
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|7
|GBPAUD
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|1.1K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|1.1K
|GBPAUD
|571
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +31.24 HKD
Schlechtester Trade: -122 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +168.49 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -774.25 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
