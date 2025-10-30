- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
21 (45.65%)
Negociações com perda:
25 (54.35%)
Melhor negociação:
31.24 HKD
Pior negociação:
-122.47 HKD
Lucro bruto:
426.19 HKD (8 963 pips)
Perda bruta:
-973.11 HKD (19 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (168.49 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
168.49 HKD (8)
Índice de Sharpe:
-0.29
Atividade de negociação:
16.63%
Depósito máximo carregado:
6.20%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.71
Negociações longas:
11 (23.91%)
Negociações curtas:
35 (76.09%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-11.89 HKD
Lucro médio:
20.29 HKD
Perda média:
-38.92 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-774.25 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-774.25 HKD (12)
Crescimento mensal:
2.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
685.75 HKD
Máximo:
774.25 HKD (15.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.84% (774.25 HKD)
Pelo Capital Líquido:
15.99% (781.53 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|-92
|GBPNZD
|6
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|6
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|7
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|1.1K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|1.1K
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.24 HKD
Pior negociação: -122 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +168.49 HKD
Máxima perda consecutiva: -774.25 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-11%
0
0
USD
USD
4.3K
HKD
HKD
7
100%
46
45%
17%
0.43
-11.89
HKD
HKD
16%
1:500