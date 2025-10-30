- 자본
- 축소
트레이드:
51
이익 거래:
24 (47.05%)
손실 거래:
27 (52.94%)
최고의 거래:
31.24 HKD
최악의 거래:
-122.47 HKD
총 수익:
486.09 HKD (10 183 pips)
총 손실:
-985.43 HKD (19 729 pips)
연속 최대 이익:
8 (168.49 HKD)
연속 최대 이익:
168.49 HKD (8)
샤프 비율:
-0.24
거래 활동:
12.40%
최대 입금량:
6.20%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.64
롱(주식매수):
11 (21.57%)
숏(주식차입매도):
40 (78.43%)
수익 요인:
0.49
기대수익:
-9.79 HKD
평균 이익:
20.25 HKD
평균 손실:
-36.50 HKD
연속 최대 손실:
12 (-774.25 HKD)
연속 최대 손실:
-774.25 HKD (12)
월별 성장률:
2.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
685.75 HKD
최대한의:
774.25 HKD (15.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.84% (774.25 HKD)
자본금별:
15.99% (781.53 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPJPY
|10
|GBPNZD
|10
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|-92
|GBPJPY
|-3
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|6
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|7
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPJPY
|-403
|GBPNZD
|1.1K
|EURNZD
|1.1K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|1.1K
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
