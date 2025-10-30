- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
21 (45.65%)
亏损交易:
25 (54.35%)
最好交易:
31.24 HKD
最差交易:
-122.47 HKD
毛利:
426.19 HKD (8 963 pips)
毛利亏损:
-973.11 HKD (19 479 pips)
最大连续赢利:
8 (168.49 HKD)
最大连续盈利:
168.49 HKD (8)
夏普比率:
-0.29
交易活动:
16.63%
最大入金加载:
6.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.71
长期交易:
11 (23.91%)
短期交易:
35 (76.09%)
利润因子:
0.44
预期回报:
-11.89 HKD
平均利润:
20.29 HKD
平均损失:
-38.92 HKD
最大连续失误:
12 (-774.25 HKD)
最大连续亏损:
-774.25 HKD (12)
每月增长:
2.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
685.75 HKD
最大值:
774.25 HKD (15.84%)
相对跌幅:
结余:
15.84% (774.25 HKD)
净值:
15.99% (781.53 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|-92
|GBPNZD
|6
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|6
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|7
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|1.1K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|1.1K
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.24 HKD
最差交易: -122 HKD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +168.49 HKD
最大连续亏损: -774.25 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-11%
0
0
USD
USD
4.3K
HKD
HKD
7
100%
46
45%
17%
0.43
-11.89
HKD
HKD
16%
1:500