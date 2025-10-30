СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1020
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1020

Tik Yam Yeung
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -11%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
21 (45.65%)
Убыточных трейдов:
25 (54.35%)
Лучший трейд:
31.24 HKD
Худший трейд:
-122.47 HKD
Общая прибыль:
426.19 HKD (8 963 pips)
Общий убыток:
-973.11 HKD (19 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (168.49 HKD)
Макс. прибыль в серии:
168.49 HKD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.29
Торговая активность:
16.63%
Макс. загрузка депозита:
6.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
11 (23.91%)
Коротких трейдов:
35 (76.09%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-11.89 HKD
Средняя прибыль:
20.29 HKD
Средний убыток:
-38.92 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-774.25 HKD)
Макс. убыток в серии:
-774.25 HKD (12)
Прирост в месяц:
2.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
685.75 HKD
Максимальная:
774.25 HKD (15.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.84% (774.25 HKD)
По эквити:
15.99% (781.53 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 19
GBPNZD 10
GBPJPY 5
EURNZD 4
AUDJPY 4
NZDJPY 3
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY -92
GBPNZD 6
GBPJPY -9
EURNZD 6
AUDJPY 7
NZDJPY 7
GBPAUD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY -14K
GBPNZD 1.1K
GBPJPY -1.4K
EURNZD 1.1K
AUDJPY 1.1K
NZDJPY 1.1K
GBPAUD 571
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.24 HKD
Худший трейд: -122 HKD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +168.49 HKD
Макс. убыток в серии: -774.25 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 04:53
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 14% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 22:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 06:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 20:28
Share of trading days is too low
2025.11.04 20:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 17:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FP8007 King Martingale Pro 1020
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
4.3K
HKD
7
100%
46
45%
17%
0.43
-11.89
HKD
16%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.