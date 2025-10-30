- Прирост
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
21 (45.65%)
Убыточных трейдов:
25 (54.35%)
Лучший трейд:
31.24 HKD
Худший трейд:
-122.47 HKD
Общая прибыль:
426.19 HKD (8 963 pips)
Общий убыток:
-973.11 HKD (19 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (168.49 HKD)
Макс. прибыль в серии:
168.49 HKD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.29
Торговая активность:
16.63%
Макс. загрузка депозита:
6.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
11 (23.91%)
Коротких трейдов:
35 (76.09%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-11.89 HKD
Средняя прибыль:
20.29 HKD
Средний убыток:
-38.92 HKD
Макс. серия проигрышей:
12 (-774.25 HKD)
Макс. убыток в серии:
-774.25 HKD (12)
Прирост в месяц:
2.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
685.75 HKD
Максимальная:
774.25 HKD (15.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.84% (774.25 HKD)
По эквити:
15.99% (781.53 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|19
|GBPNZD
|10
|GBPJPY
|5
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-92
|GBPNZD
|6
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|6
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|7
|GBPAUD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-14K
|GBPNZD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURNZD
|1.1K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|1.1K
|GBPAUD
|571
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.24 HKD
Худший трейд: -122 HKD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +168.49 HKD
Макс. убыток в серии: -774.25 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
