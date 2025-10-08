- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
308
Gewinntrades:
257 (83.44%)
Verlusttrades:
51 (16.56%)
Bester Trade:
7.50 USD
Schlechtester Trade:
-30.60 USD
Bruttoprofit:
1 329.57 USD (80 908 pips)
Bruttoverlust:
-1 171.73 USD (61 070 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (235.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
235.23 USD (47)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.21%
Max deposit load:
109.69%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
141 (45.78%)
Short-Positionen:
167 (54.22%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-124.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.65 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-17.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.78 USD
Maximaler:
242.38 USD (28.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.49% (243.05 USD)
Kapital:
32.87% (168.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|15
|NZDJPY
|15
|CADCHF
|14
|AUDCHF
|14
|EURAUD
|14
|GBPJPY
|14
|NZDUSD
|14
|USDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|12
|GBPCHF
|12
|USDCHF
|11
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|11
|EURUSD
|10
|CADJPY
|10
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|EURCAD
|8
|GBPCAD
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|CHFJPY
|8
|AUDNZD
|8
|EURGBP
|7
|USDSGD
|5
|EURCHF
|5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCHF
|-40
|NZDJPY
|-1
|CADCHF
|-13
|AUDCHF
|-12
|EURAUD
|19
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|32
|USDJPY
|40
|GBPNZD
|9
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|-22
|GBPCHF
|-7
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|33
|EURUSD
|27
|CADJPY
|-32
|AUDCAD
|47
|GBPUSD
|-43
|EURJPY
|-10
|EURCAD
|45
|GBPCAD
|9
|NZDCAD
|9
|USDCAD
|-11
|CHFJPY
|18
|AUDNZD
|12
|EURGBP
|10
|USDSGD
|20
|EURCHF
|-4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCHF
|-586
|NZDJPY
|34
|CADCHF
|-172
|AUDCHF
|-131
|EURAUD
|1.8K
|GBPJPY
|2.1K
|NZDUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.4K
|GBPNZD
|-1.1K
|AUDUSD
|414
|AUDJPY
|-684
|GBPCHF
|542
|USDCHF
|206
|GBPAUD
|575
|EURNZD
|3.1K
|EURUSD
|1.4K
|CADJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|2.3K
|GBPUSD
|-1.9K
|EURJPY
|-440
|EURCAD
|3.3K
|GBPCAD
|1.5K
|NZDCAD
|600
|USDCAD
|-679
|CHFJPY
|1.5K
|AUDNZD
|889
|EURGBP
|436
|USDSGD
|1.6K
|EURCHF
|5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.50 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 47
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +235.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
