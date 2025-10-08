SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Strategy No2 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No2 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
308
Gewinntrades:
257 (83.44%)
Verlusttrades:
51 (16.56%)
Bester Trade:
7.50 USD
Schlechtester Trade:
-30.60 USD
Bruttoprofit:
1 329.57 USD (80 908 pips)
Bruttoverlust:
-1 171.73 USD (61 070 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (235.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
235.23 USD (47)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.21%
Max deposit load:
109.69%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
141 (45.78%)
Short-Positionen:
167 (54.22%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-124.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.65 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-17.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.78 USD
Maximaler:
242.38 USD (28.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.49% (243.05 USD)
Kapital:
32.87% (168.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCHF 15
NZDJPY 15
CADCHF 14
AUDCHF 14
EURAUD 14
GBPJPY 14
NZDUSD 14
USDJPY 13
GBPNZD 13
AUDUSD 12
AUDJPY 12
GBPCHF 12
USDCHF 11
GBPAUD 11
EURNZD 11
EURUSD 10
CADJPY 10
AUDCAD 10
GBPUSD 9
EURJPY 9
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
CHFJPY 8
AUDNZD 8
EURGBP 7
USDSGD 5
EURCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCHF -40
NZDJPY -1
CADCHF -13
AUDCHF -12
EURAUD 19
GBPJPY 4
NZDUSD 32
USDJPY 40
GBPNZD 9
AUDUSD 8
AUDJPY -22
GBPCHF -7
USDCHF 0
GBPAUD 11
EURNZD 33
EURUSD 27
CADJPY -32
AUDCAD 47
GBPUSD -43
EURJPY -10
EURCAD 45
GBPCAD 9
NZDCAD 9
USDCAD -11
CHFJPY 18
AUDNZD 12
EURGBP 10
USDSGD 20
EURCHF -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCHF -586
NZDJPY 34
CADCHF -172
AUDCHF -131
EURAUD 1.8K
GBPJPY 2.1K
NZDUSD 1.3K
USDJPY 3.4K
GBPNZD -1.1K
AUDUSD 414
AUDJPY -684
GBPCHF 542
USDCHF 206
GBPAUD 575
EURNZD 3.1K
EURUSD 1.4K
CADJPY -1.4K
AUDCAD 2.3K
GBPUSD -1.9K
EURJPY -440
EURCAD 3.3K
GBPCAD 1.5K
NZDCAD 600
USDCAD -679
CHFJPY 1.5K
AUDNZD 889
EURGBP 436
USDSGD 1.6K
EURCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.50 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 47
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +235.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS Alternative
Keine Bewertungen
2025.12.19 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.10.29 04:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.12 21:23
Share of trading days is too low
2025.10.11 16:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.11 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 21:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 21:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 21:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
