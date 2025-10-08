СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Strategy No2 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No2 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 22%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
308
Прибыльных трейдов:
257 (83.44%)
Убыточных трейдов:
51 (16.56%)
Лучший трейд:
7.50 USD
Худший трейд:
-30.60 USD
Общая прибыль:
1 329.57 USD (80 908 pips)
Общий убыток:
-1 171.73 USD (61 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (235.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
235.23 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.21%
Макс. загрузка депозита:
109.69%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
141 (45.78%)
Коротких трейдов:
167 (54.22%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
5.17 USD
Средний убыток:
-22.98 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-124.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.65 USD (6)
Прирост в месяц:
-17.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.78 USD
Максимальная:
242.38 USD (28.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.49% (243.05 USD)
По эквити:
32.87% (168.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCHF 15
NZDJPY 15
CADCHF 14
AUDCHF 14
EURAUD 14
GBPJPY 14
NZDUSD 14
USDJPY 13
GBPNZD 13
AUDUSD 12
AUDJPY 12
GBPCHF 12
USDCHF 11
GBPAUD 11
EURNZD 11
EURUSD 10
CADJPY 10
AUDCAD 10
GBPUSD 9
EURJPY 9
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
CHFJPY 8
AUDNZD 8
EURGBP 7
USDSGD 5
EURCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCHF -40
NZDJPY -1
CADCHF -13
AUDCHF -12
EURAUD 19
GBPJPY 4
NZDUSD 32
USDJPY 40
GBPNZD 9
AUDUSD 8
AUDJPY -22
GBPCHF -7
USDCHF 0
GBPAUD 11
EURNZD 33
EURUSD 27
CADJPY -32
AUDCAD 47
GBPUSD -43
EURJPY -10
EURCAD 45
GBPCAD 9
NZDCAD 9
USDCAD -11
CHFJPY 18
AUDNZD 12
EURGBP 10
USDSGD 20
EURCHF -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCHF -586
NZDJPY 34
CADCHF -172
AUDCHF -131
EURAUD 1.8K
GBPJPY 2.1K
NZDUSD 1.3K
USDJPY 3.4K
GBPNZD -1.1K
AUDUSD 414
AUDJPY -684
GBPCHF 542
USDCHF 206
GBPAUD 575
EURNZD 3.1K
EURUSD 1.4K
CADJPY -1.4K
AUDCAD 2.3K
GBPUSD -1.9K
EURJPY -440
EURCAD 3.3K
GBPCAD 1.5K
NZDCAD 600
USDCAD -679
CHFJPY 1.5K
AUDNZD 889
EURGBP 436
USDSGD 1.6K
EURCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.50 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +235.23 USD
Макс. убыток в серии: -124.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS Alternative
Нет отзывов
2025.12.19 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.10.29 04:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.12 21:23
Share of trading days is too low
2025.10.11 16:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.11 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 21:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 21:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 21:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Strategy No2 All BOTS
999 USD в месяц
22%
0
0
USD
408
USD
11
100%
308
83%
99%
1.13
0.51
USD
39%
1:500
Копировать

