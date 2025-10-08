SinaisSeções
Damiem Marchand De Campos

Strategy No2 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
308
Negociações com lucro:
257 (83.44%)
Negociações com perda:
51 (16.56%)
Melhor negociação:
7.50 USD
Pior negociação:
-30.60 USD
Lucro bruto:
1 329.57 USD (80 908 pips)
Perda bruta:
-1 171.73 USD (61 070 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (235.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
235.23 USD (47)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.21%
Depósito máximo carregado:
109.69%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
141 (45.78%)
Negociações curtas:
167 (54.22%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
5.17 USD
Perda média:
-22.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-124.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.65 USD (6)
Crescimento mensal:
-17.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.78 USD
Máximo:
242.38 USD (28.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.49% (243.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.87% (168.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCHF 15
NZDJPY 15
CADCHF 14
AUDCHF 14
EURAUD 14
GBPJPY 14
NZDUSD 14
USDJPY 13
GBPNZD 13
AUDUSD 12
AUDJPY 12
GBPCHF 12
USDCHF 11
GBPAUD 11
EURNZD 11
EURUSD 10
CADJPY 10
AUDCAD 10
GBPUSD 9
EURJPY 9
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
CHFJPY 8
AUDNZD 8
EURGBP 7
USDSGD 5
EURCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCHF -40
NZDJPY -1
CADCHF -13
AUDCHF -12
EURAUD 19
GBPJPY 4
NZDUSD 32
USDJPY 40
GBPNZD 9
AUDUSD 8
AUDJPY -22
GBPCHF -7
USDCHF 0
GBPAUD 11
EURNZD 33
EURUSD 27
CADJPY -32
AUDCAD 47
GBPUSD -43
EURJPY -10
EURCAD 45
GBPCAD 9
NZDCAD 9
USDCAD -11
CHFJPY 18
AUDNZD 12
EURGBP 10
USDSGD 20
EURCHF -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCHF -586
NZDJPY 34
CADCHF -172
AUDCHF -131
EURAUD 1.8K
GBPJPY 2.1K
NZDUSD 1.3K
USDJPY 3.4K
GBPNZD -1.1K
AUDUSD 414
AUDJPY -684
GBPCHF 542
USDCHF 206
GBPAUD 575
EURNZD 3.1K
EURUSD 1.4K
CADJPY -1.4K
AUDCAD 2.3K
GBPUSD -1.9K
EURJPY -440
EURCAD 3.3K
GBPCAD 1.5K
NZDCAD 600
USDCAD -679
CHFJPY 1.5K
AUDNZD 889
EURGBP 436
USDSGD 1.6K
EURCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.50 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 47
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +235.23 USD
Máxima perda consecutiva: -124.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS Alternative
Sem comentários
2025.12.19 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.10.29 04:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.12 21:23
Share of trading days is too low
2025.10.11 16:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.11 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 21:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 21:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 21:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Strategy No2 All BOTS
999 USD por mês
22%
0
0
USD
408
USD
11
100%
308
83%
99%
1.13
0.51
USD
39%
1:500
