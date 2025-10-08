- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
308
Negociações com lucro:
257 (83.44%)
Negociações com perda:
51 (16.56%)
Melhor negociação:
7.50 USD
Pior negociação:
-30.60 USD
Lucro bruto:
1 329.57 USD (80 908 pips)
Perda bruta:
-1 171.73 USD (61 070 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (235.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
235.23 USD (47)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.21%
Depósito máximo carregado:
109.69%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
141 (45.78%)
Negociações curtas:
167 (54.22%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
5.17 USD
Perda média:
-22.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-124.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.65 USD (6)
Crescimento mensal:
-17.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.78 USD
Máximo:
242.38 USD (28.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.49% (243.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.87% (168.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|15
|NZDJPY
|15
|CADCHF
|14
|AUDCHF
|14
|EURAUD
|14
|GBPJPY
|14
|NZDUSD
|14
|USDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|12
|GBPCHF
|12
|USDCHF
|11
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|11
|EURUSD
|10
|CADJPY
|10
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|EURCAD
|8
|GBPCAD
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|CHFJPY
|8
|AUDNZD
|8
|EURGBP
|7
|USDSGD
|5
|EURCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCHF
|-40
|NZDJPY
|-1
|CADCHF
|-13
|AUDCHF
|-12
|EURAUD
|19
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|32
|USDJPY
|40
|GBPNZD
|9
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|-22
|GBPCHF
|-7
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|33
|EURUSD
|27
|CADJPY
|-32
|AUDCAD
|47
|GBPUSD
|-43
|EURJPY
|-10
|EURCAD
|45
|GBPCAD
|9
|NZDCAD
|9
|USDCAD
|-11
|CHFJPY
|18
|AUDNZD
|12
|EURGBP
|10
|USDSGD
|20
|EURCHF
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCHF
|-586
|NZDJPY
|34
|CADCHF
|-172
|AUDCHF
|-131
|EURAUD
|1.8K
|GBPJPY
|2.1K
|NZDUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.4K
|GBPNZD
|-1.1K
|AUDUSD
|414
|AUDJPY
|-684
|GBPCHF
|542
|USDCHF
|206
|GBPAUD
|575
|EURNZD
|3.1K
|EURUSD
|1.4K
|CADJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|2.3K
|GBPUSD
|-1.9K
|EURJPY
|-440
|EURCAD
|3.3K
|GBPCAD
|1.5K
|NZDCAD
|600
|USDCAD
|-679
|CHFJPY
|1.5K
|AUDNZD
|889
|EURGBP
|436
|USDSGD
|1.6K
|EURCHF
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.50 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 47
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +235.23 USD
Máxima perda consecutiva: -124.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS Alternative
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
408
USD
USD
11
100%
308
83%
99%
1.13
0.51
USD
USD
39%
1:500