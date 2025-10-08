SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Strategy No2 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No2 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
308
Transacciones Rentables:
257 (83.44%)
Transacciones Irrentables:
51 (16.56%)
Mejor transacción:
7.50 USD
Peor transacción:
-30.60 USD
Beneficio Bruto:
1 329.57 USD (80 908 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 171.73 USD (61 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (235.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
235.23 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.21%
Carga máxima del depósito:
109.69%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
141 (45.78%)
Transacciones Cortas:
167 (54.22%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.51 USD
Beneficio medio:
5.17 USD
Pérdidas medias:
-22.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-124.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-124.65 USD (6)
Crecimiento al mes:
-17.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.78 USD
Máxima:
242.38 USD (28.05%)
Reducción relativa:
De balance:
39.49% (243.05 USD)
De fondos:
32.87% (168.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCHF 15
NZDJPY 15
CADCHF 14
AUDCHF 14
EURAUD 14
GBPJPY 14
NZDUSD 14
USDJPY 13
GBPNZD 13
AUDUSD 12
AUDJPY 12
GBPCHF 12
USDCHF 11
GBPAUD 11
EURNZD 11
EURUSD 10
CADJPY 10
AUDCAD 10
GBPUSD 9
EURJPY 9
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
CHFJPY 8
AUDNZD 8
EURGBP 7
USDSGD 5
EURCHF 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCHF -40
NZDJPY -1
CADCHF -13
AUDCHF -12
EURAUD 19
GBPJPY 4
NZDUSD 32
USDJPY 40
GBPNZD 9
AUDUSD 8
AUDJPY -22
GBPCHF -7
USDCHF 0
GBPAUD 11
EURNZD 33
EURUSD 27
CADJPY -32
AUDCAD 47
GBPUSD -43
EURJPY -10
EURCAD 45
GBPCAD 9
NZDCAD 9
USDCAD -11
CHFJPY 18
AUDNZD 12
EURGBP 10
USDSGD 20
EURCHF -4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCHF -586
NZDJPY 34
CADCHF -172
AUDCHF -131
EURAUD 1.8K
GBPJPY 2.1K
NZDUSD 1.3K
USDJPY 3.4K
GBPNZD -1.1K
AUDUSD 414
AUDJPY -684
GBPCHF 542
USDCHF 206
GBPAUD 575
EURNZD 3.1K
EURUSD 1.4K
CADJPY -1.4K
AUDCAD 2.3K
GBPUSD -1.9K
EURJPY -440
EURCAD 3.3K
GBPCAD 1.5K
NZDCAD 600
USDCAD -679
CHFJPY 1.5K
AUDNZD 889
EURGBP 436
USDSGD 1.6K
EURCHF 5
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.50 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 47
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +235.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -124.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS Alternative
No hay comentarios
2025.12.19 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.10.29 04:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.12 21:23
Share of trading days is too low
2025.10.11 16:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.11 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 21:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 21:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 21:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Strategy No2 All BOTS
999 USD al mes
22%
0
0
USD
408
USD
11
100%
308
83%
99%
1.13
0.51
USD
39%
1:500
