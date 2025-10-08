- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
308
Transacciones Rentables:
257 (83.44%)
Transacciones Irrentables:
51 (16.56%)
Mejor transacción:
7.50 USD
Peor transacción:
-30.60 USD
Beneficio Bruto:
1 329.57 USD (80 908 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 171.73 USD (61 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (235.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
235.23 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.21%
Carga máxima del depósito:
109.69%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
141 (45.78%)
Transacciones Cortas:
167 (54.22%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.51 USD
Beneficio medio:
5.17 USD
Pérdidas medias:
-22.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-124.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-124.65 USD (6)
Crecimiento al mes:
-17.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.78 USD
Máxima:
242.38 USD (28.05%)
Reducción relativa:
De balance:
39.49% (243.05 USD)
De fondos:
32.87% (168.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|15
|NZDJPY
|15
|CADCHF
|14
|AUDCHF
|14
|EURAUD
|14
|GBPJPY
|14
|NZDUSD
|14
|USDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|12
|GBPCHF
|12
|USDCHF
|11
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|11
|EURUSD
|10
|CADJPY
|10
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|EURCAD
|8
|GBPCAD
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|CHFJPY
|8
|AUDNZD
|8
|EURGBP
|7
|USDSGD
|5
|EURCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCHF
|-40
|NZDJPY
|-1
|CADCHF
|-13
|AUDCHF
|-12
|EURAUD
|19
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|32
|USDJPY
|40
|GBPNZD
|9
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|-22
|GBPCHF
|-7
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|33
|EURUSD
|27
|CADJPY
|-32
|AUDCAD
|47
|GBPUSD
|-43
|EURJPY
|-10
|EURCAD
|45
|GBPCAD
|9
|NZDCAD
|9
|USDCAD
|-11
|CHFJPY
|18
|AUDNZD
|12
|EURGBP
|10
|USDSGD
|20
|EURCHF
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCHF
|-586
|NZDJPY
|34
|CADCHF
|-172
|AUDCHF
|-131
|EURAUD
|1.8K
|GBPJPY
|2.1K
|NZDUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.4K
|GBPNZD
|-1.1K
|AUDUSD
|414
|AUDJPY
|-684
|GBPCHF
|542
|USDCHF
|206
|GBPAUD
|575
|EURNZD
|3.1K
|EURUSD
|1.4K
|CADJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|2.3K
|GBPUSD
|-1.9K
|EURJPY
|-440
|EURCAD
|3.3K
|GBPCAD
|1.5K
|NZDCAD
|600
|USDCAD
|-679
|CHFJPY
|1.5K
|AUDNZD
|889
|EURGBP
|436
|USDSGD
|1.6K
|EURCHF
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.50 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 47
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +235.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -124.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS Alternative
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
22%
0
0
USD
USD
408
USD
USD
11
100%
308
83%
99%
1.13
0.51
USD
USD
39%
1:500