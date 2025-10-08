信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Strategy No2 All BOTS
Damiem Marchand De Campos

Strategy No2 All BOTS

Damiem Marchand De Campos
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 22%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
308
盈利交易:
257 (83.44%)
亏损交易:
51 (16.56%)
最好交易:
7.50 USD
最差交易:
-30.60 USD
毛利:
1 329.57 USD (80 908 pips)
毛利亏损:
-1 171.73 USD (61 070 pips)
最大连续赢利:
47 (235.23 USD)
最大连续盈利:
235.23 USD (47)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.21%
最大入金加载:
109.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.65
长期交易:
141 (45.78%)
短期交易:
167 (54.22%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
5.17 USD
平均损失:
-22.98 USD
最大连续失误:
6 (-124.65 USD)
最大连续亏损:
-124.65 USD (6)
每月增长:
-17.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.78 USD
最大值:
242.38 USD (28.05%)
相对跌幅:
结余:
39.49% (243.05 USD)
净值:
32.87% (168.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCHF 15
NZDJPY 15
CADCHF 14
AUDCHF 14
EURAUD 14
GBPJPY 14
NZDUSD 14
USDJPY 13
GBPNZD 13
AUDUSD 12
AUDJPY 12
GBPCHF 12
USDCHF 11
GBPAUD 11
EURNZD 11
EURUSD 10
CADJPY 10
AUDCAD 10
GBPUSD 9
EURJPY 9
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDCAD 8
USDCAD 8
CHFJPY 8
AUDNZD 8
EURGBP 7
USDSGD 5
EURCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCHF -40
NZDJPY -1
CADCHF -13
AUDCHF -12
EURAUD 19
GBPJPY 4
NZDUSD 32
USDJPY 40
GBPNZD 9
AUDUSD 8
AUDJPY -22
GBPCHF -7
USDCHF 0
GBPAUD 11
EURNZD 33
EURUSD 27
CADJPY -32
AUDCAD 47
GBPUSD -43
EURJPY -10
EURCAD 45
GBPCAD 9
NZDCAD 9
USDCAD -11
CHFJPY 18
AUDNZD 12
EURGBP 10
USDSGD 20
EURCHF -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCHF -586
NZDJPY 34
CADCHF -172
AUDCHF -131
EURAUD 1.8K
GBPJPY 2.1K
NZDUSD 1.3K
USDJPY 3.4K
GBPNZD -1.1K
AUDUSD 414
AUDJPY -684
GBPCHF 542
USDCHF 206
GBPAUD 575
EURNZD 3.1K
EURUSD 1.4K
CADJPY -1.4K
AUDCAD 2.3K
GBPUSD -1.9K
EURJPY -440
EURCAD 3.3K
GBPCAD 1.5K
NZDCAD 600
USDCAD -679
CHFJPY 1.5K
AUDNZD 889
EURGBP 436
USDSGD 1.6K
EURCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.50 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +235.23 USD
最大连续亏损: -124.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NEW Strategy All BOTS Alternative
没有评论
2025.12.19 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.10.29 04:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 02:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.12 21:23
Share of trading days is too low
2025.10.11 16:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.11 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 21:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 21:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 21:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
