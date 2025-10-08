- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
308
盈利交易:
257 (83.44%)
亏损交易:
51 (16.56%)
最好交易:
7.50 USD
最差交易:
-30.60 USD
毛利:
1 329.57 USD (80 908 pips)
毛利亏损:
-1 171.73 USD (61 070 pips)
最大连续赢利:
47 (235.23 USD)
最大连续盈利:
235.23 USD (47)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.21%
最大入金加载:
109.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.65
长期交易:
141 (45.78%)
短期交易:
167 (54.22%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
5.17 USD
平均损失:
-22.98 USD
最大连续失误:
6 (-124.65 USD)
最大连续亏损:
-124.65 USD (6)
每月增长:
-17.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.78 USD
最大值:
242.38 USD (28.05%)
相对跌幅:
结余:
39.49% (243.05 USD)
净值:
32.87% (168.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|15
|NZDJPY
|15
|CADCHF
|14
|AUDCHF
|14
|EURAUD
|14
|GBPJPY
|14
|NZDUSD
|14
|USDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|12
|GBPCHF
|12
|USDCHF
|11
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|11
|EURUSD
|10
|CADJPY
|10
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|9
|EURCAD
|8
|GBPCAD
|8
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|8
|CHFJPY
|8
|AUDNZD
|8
|EURGBP
|7
|USDSGD
|5
|EURCHF
|5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCHF
|-40
|NZDJPY
|-1
|CADCHF
|-13
|AUDCHF
|-12
|EURAUD
|19
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|32
|USDJPY
|40
|GBPNZD
|9
|AUDUSD
|8
|AUDJPY
|-22
|GBPCHF
|-7
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|11
|EURNZD
|33
|EURUSD
|27
|CADJPY
|-32
|AUDCAD
|47
|GBPUSD
|-43
|EURJPY
|-10
|EURCAD
|45
|GBPCAD
|9
|NZDCAD
|9
|USDCAD
|-11
|CHFJPY
|18
|AUDNZD
|12
|EURGBP
|10
|USDSGD
|20
|EURCHF
|-4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCHF
|-586
|NZDJPY
|34
|CADCHF
|-172
|AUDCHF
|-131
|EURAUD
|1.8K
|GBPJPY
|2.1K
|NZDUSD
|1.3K
|USDJPY
|3.4K
|GBPNZD
|-1.1K
|AUDUSD
|414
|AUDJPY
|-684
|GBPCHF
|542
|USDCHF
|206
|GBPAUD
|575
|EURNZD
|3.1K
|EURUSD
|1.4K
|CADJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|2.3K
|GBPUSD
|-1.9K
|EURJPY
|-440
|EURCAD
|3.3K
|GBPCAD
|1.5K
|NZDCAD
|600
|USDCAD
|-679
|CHFJPY
|1.5K
|AUDNZD
|889
|EURGBP
|436
|USDSGD
|1.6K
|EURCHF
|5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.50 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +235.23 USD
最大连续亏损: -124.65 USD
NEW Strategy All BOTS Alternative
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
22%
0
0
USD
USD
408
USD
USD
11
100%
308
83%
99%
1.13
0.51
USD
USD
39%
1:500