77.39 USD 1.66 (2.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XYZ hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.77 bis zu einem Hoch von 78.29 gehandelt.

Tagesspanne
75.77 78.29
Jahresspanne
44.27 94.25
Vorheriger Schlusskurs
75.73
Eröffnung
76.20
Bid
77.39
Ask
77.69
Tief
75.77
Hoch
78.29
Volumen
10.012 K
Tagesänderung
2.19%
Monatsänderung
0.87%
6-Monatsänderung
43.61%
Jahresänderung
-12.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K