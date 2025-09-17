КотировкиРазделы
XYZ

75.80 USD 1.19 (1.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XYZ за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.80, а максимальная — 75.96.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
73.80 75.96
Годовой диапазон
44.27 94.25
Предыдущее закрытие
74.61
Open
74.56
Bid
75.80
Ask
76.10
Low
73.80
High
75.96
Объем
8.960 K
Дневное изменение
1.59%
Месячное изменение
-1.20%
6-месячное изменение
40.66%
Годовое изменение
-13.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.