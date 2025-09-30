- Übersicht
SOUL-UN: Soulpower Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von SOUL-UN hat sich für heute um 5.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.5550 bis zu einem Hoch von 10.7800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Soulpower Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SOUL-UN heute?
Die Aktie von Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) notiert heute bei 10.7800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.79% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1900 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von SOUL-UN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SOUL-UN Dividenden?
Soulpower Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.7800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SOUL-UN zu verfolgen.
Wie kaufe ich SOUL-UN-Aktien?
Sie können Aktien von Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) zum aktuellen Kurs von 10.7800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.7800 oder 10.7830 platziert, während 3 und 2.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SOUL-UN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SOUL-UN-Aktien?
Bei einer Investition in Soulpower Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9700 - 10.7800 und der aktuelle Kurs 10.7800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.48% und 7.69%, bevor sie Orders zu 10.7800 oder 10.7830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SOUL-UN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Soulpower Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) im vergangenen Jahr lag bei 10.7800. Innerhalb von 9.9700 - 10.7800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Soulpower Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Soulpower Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Soulpower Acquisition Corp. (SOUL-UN) im Laufe des Jahres betrug 9.9700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.7800 und der Spanne 9.9700 - 10.7800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SOUL-UN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SOUL-UN statt?
Soulpower Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1900 und 7.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1900
- Eröffnung
- 10.5550
- Bid
- 10.7800
- Ask
- 10.7830
- Tief
- 10.5550
- Hoch
- 10.7800
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 5.79%
- Monatsänderung
- 5.48%
- 6-Monatsänderung
- 7.69%
- Jahresänderung
- 7.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4